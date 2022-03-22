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讓燕麥變好吃　東基營養師李欣容設計7日享「瘦」燕麥餐

▲台東基督教醫院營養師設計7日享「瘦」燕麥餐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東基督教醫院營養師設計7日享「瘦」燕麥餐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

國人越來越重視健康生活及飲食，有豐富膳食纖維的「燕麥」逐漸成為「健康」主食好選擇，甚至衍生出與燕麥相關的飲食。但有不少民眾認為吃燕麥「很像嚼飼料」、「沒有滋味難入口」，而望之卻步。其實好吃與營養兼顧很簡單，台東基督教醫院營養師李欣容針對外食為主的朋友規劃了7日享「瘦」燕麥餐，讓民眾每天都能輕鬆做一頓以燕麥取代米飯澱粉的餐點。

海帶芽味噌豆腐湯再加入6湯匙燕麥片，就是一碗好吃的燕麥粥；或將燕麥、豆漿、蛋混合，加入少許韓式泡菜煎成片，一道美味的泡菜燕麥煎輕鬆上桌；低脂無糖優格加入水果、堅果及燕麥片，只要幾分鐘就能做好一道餐點。這是東基營養師李欣容設計的享「瘦」燕麥餐其中3道做法。

李欣容營養師建議，1天之內選擇1餐以燕麥取代原本飲食中相等份量的澱粉，例如白米飯、麵條、麵包等精緻澱粉，才有機會達成健康訴求。若想達到體重、血脂及血糖控制效果，建議以成分為燕麥片且無添加糖、果乾、巧克力等其他調味的產品優先，並依「表一」均衡搭配。部分民眾習慣以燕麥飲做為早餐，與鮮奶及豆漿相較，少了蛋白質，可以選擇有搭配豆漿的產品，例如無糖燕麥豆漿，或加選1顆茶葉蛋，增加優質蛋白質，因為均衡的1餐有利降低飢餓感及獲取足夠營養素。

李欣容提醒，燕麥雖然是健康飲食好選擇，但有腎臟疾病、腸胃症狀的民眾建議事先與醫師、營養師討論是否適合食用及合適的吃法。另外，除了燕麥之外，台東在地的蘭嶼芋頭、紅藜、小米、黑米、糙米等也是很棒的全榖雜糧選擇，用來取代1餐的精緻澱粉量，或加入米飯裡，都是很棒的嘗試。

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