無線台東TTFree-數位福利網　榮獲2022智慧城市創新應用獎

▲無線台東TTFree-數位福利網榮獲2022智慧城市創新應用獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由台北市電腦公會舉辦2022智慧城市展暨第9屆創新應用獎，經過2輪激烈的評審角逐作業，台東縣政府以「無線台東TTFree-數位福利網」為主題參獎，從96個參獎單位中脫穎而出，並獲邀於22至25日「2021智慧城市論壇暨展覽」中展出獲獎作品。



台東縣政府表示，全新進化後的數位福利網自109年10月上線，以「服務數位弱勢、認證優化、策略聯盟、數據應用」等策略上創造出6項全國第1，除了全縣涵蓋率高達9成、使用人數突破4百萬等基本服務外，更採用了4G線路備援讓使用者享受不中斷的服務，以及首創將TTFree數位福利網與TTPush(全國第一個落實推力型政府APP平台) 結合，讓智慧型手機即是行動智慧公車站牌等，實實在在地體現TTFree不只是Free WiFi的優質服務，讓台東縣在智慧城市上的運用又更上一層。



值得一提的是，台東縣政府此次可以榮獲此項殊榮的原因在於「TTFree-數位福利網」不只是僅僅提供基本的連線服務而已，更是結合了智慧城市中的「大數據分析運用」、「數位治理」以及「智慧服務」等多項創新應用。