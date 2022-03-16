男登南湖大山墜谷「樹枝刺穿腿」　黑鷹吊掛救援...16天出勤8趟

記者鄧木卿／台中報導

空中勤務總隊第二大隊第三隊16日接獲宜蘭縣消防局報通，指雲稜山莊楊姓男登山客墜落摔傷，中午12點16分起飛，下午1點將傷者吊掛進艙，1點38分順利在清泉崗機場落地，病患交由台中消防局送醫，傷者無生命危險。空勤表示，3月至今已出勤8趟救援任務，雖是救人第一，但登山客攀爬賞景時還是得多做功課，衡量自己狀況，以免發生憾事。

▲▼登山客山難頻傳，空勤總隊在16天內已出動黑鷹救援8趟。（圖／空勤提供）

楊姓男子上午攀登南湖大山，疑似因為雪融濕滑，不慎摔落山谷，左大腿遭樹枝穿刺，無法行走，同行山友緊急申請救援，空勤派遣黑鷹直升機，針對任務實施分組提示及完成裝備整備，12點16分起飛，爬高10000呎定向目標區，12點40分到達目標區後，完成高、低空偵查與風向判定、高度調整，12點55分由消防署特搜員黃柏蒼出艙實施吊掛作業，13點將傷者吊掛進艙，13點38分平安返回清泉崗機場，由消防局救護車後送童綜合醫院，無生命危險。

空勤總隊表示，基於救人第一，不論待援者是否合法申請入山，一律起飛救人，除非天候因素，第二大隊第三隊負責範圍是苗栗以南、雲林以北，以及金門、澎湖等外島，3月至今已出勤8次，呼籲登山客除了衡量自己狀況外，也應注意天候和地形，尤其是雪融過後，地面濕滑，更容易發生意外。