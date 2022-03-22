普丁眼中釘　俄反對派領袖遭判詐欺罪成立





▲納瓦爾尼站在律師旁邊。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）一直以來都是總統普丁的眼中釘。依據莫斯科一間法院22日最新裁定，納瓦爾尼犯有大規模詐欺罪（large-scale fraud）及藐視法庭罪。這可能使得納瓦爾尼刑期大幅延長。

綜合路透、天空新聞報導，當法官宣讀裁定時，納瓦爾尼神情平靜站在律師旁，低頭翻閱法律文件。莫斯科法官柯托娃（Margarita Kotova）說，「納瓦爾尼犯下詐欺罪，也就是使用欺騙手段盜竊他人財產」。俄羅斯檢方正尋求把納瓦爾尼轉移至一處最高安全級別地點，而這項最新的裁定讓他可能最高被判13年徒刑。

現年45歲的納瓦爾尼在2021年1月自德國返回俄羅斯後被捕。此前，他在一趟搭機飛行途中急病昏迷，轉送德國柏林搶救後發現遭到神經毒劑諾維喬克（Novichok）毒害。他把這起事件歸咎於克里姆林宮，但俄國當局予以否認。

納瓦爾尼向來直言不諱批評普丁，目前正在莫斯科以東一間監獄服刑中，已入獄約2年半，罪名是違反假釋規定。但他稱，相關指控是俄方捏造。

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