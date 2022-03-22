和平醫院護理師1家3人確診！陳時中：疑接患者入院接觸染疫

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台北市立聯合醫院今確定一名護理師確診，其丈夫和兒子也染疫。指揮官陳時中表示，全院員工都已安排採檢，醫院已在3/21完成急診部門清消，今日恢復運作，目前初步調查，這名護理師有接待確診者入院，疑似接觸染疫，不過這起案子看起來在控制之內。

該護理師在3/18採檢陰性後，上大夜班到3/19，期間有遇過2名落地採檢確診個案，一例是美國個案，Ct值30，可能舊案，另一例是馬來西亞個案，Ct值僅14，目前研判被馬來西亞個案傳染可能性最高，還要進一步比對。

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陳時中表示，個案曾協助確診病患做入院動線引導，在3/21發病，快篩及PCR檢驗陽性，今日確診，家人和社區接觸者共5人，目前已確定丈夫和兒子2人陽性（案22222-22223）、2人陰性、1人檢驗中，均列居家隔離。

另外，職場接觸者共24人，目前檢驗均為陰性，其中6人列居家隔離、18列自主健康管理，也針對全院員工安排採檢，而3/17-3/21急診病患74人全數採檢，均為陰性。

醫療應變組副組長羅一鈞也補充，護理師2位家人應該還在無症狀期間，後續還需要再觀察有沒有相關症狀，當然沒有接種疫苗，發病情形會比較不輕微，但是因人而異，會持續追蹤後續症狀。

