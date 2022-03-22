不只掃QRcode！　LINE教「3招」輕鬆加好友

▲LINE加好友有3招。（圖／記者曾筠淇攝）



記者廖婕妤／綜合報導

通訊軟體LINE已成為多數人聯繫的重要媒介，要跟別人交換LINE時，有時會突然忘記怎麼加好友，LINE官方就整理了3種方式，讓用戶交換LINE不怕慌亂。

一、掃描或顯示行動條碼

開啟LINE主頁後，點選右上角「加入好友」圖示，選擇「行動條碼」，進入後就可以掃描他人的QRcode。LINE更新到12.3.0以上版本後，選擇「顯示行動條碼」，可以點選「複製連結」、「分享」或「儲存」行動條碼，傳送給對方加好友。

▲LINE行動條碼加好友。（圖／取自LINE官方部落格）



二、搜尋LINE ID、電話號碼

在「加入好友」選單中，點選右上角「搜尋」，就可以輸入對方的ID或電話號碼加好友。不過要注意的是，若是用LINE ID加好友，須進入LINE主頁「設定」中的「個人檔案」，將「允許利用ID加入好友」開啟，才搜尋到對方的ID；若是用電話號碼加好友，則要注意對方是否有開啟加入好友頁面設定中的「允許被加入好友」。

▲LINE搜尋加好友。（圖／記者廖婕妤翻攝）



三、分享「聯絡資訊」

若是要將新朋友的LINE資訊傳送給好友，可以直接在聊天室中，點選左下角「+」裡面的「聯絡資訊」，選擇「選擇LINE好友」，就可以將新朋友的LINE帳號資訊分享給好友。

▲LINE聯絡資訊加好友。（圖／取自LINE官方部落格）