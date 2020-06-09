手術、剖腹生產不用縫！　Zipline「神奇拉鏈」直接關閉傷口

▲Zipline無創縫合裝置像「神奇拉鏈」直接關閉傷口。（圖／Zipline提供）

記者姚惠茹／台北報導

有別於傳統手術傷口縫合依靠縫線、手術釘書針及組織黏膠的方式，以色列空軍醫師Amir Belson研發新的選擇「Zipline無創縫合裝置」，既像膠帶也像拉鍊，讓醫師僅需將裝置平行傷口貼牢，並將扣環調整至適當程度，即可完美關閉傷口。

無論是受傷、手術、剖腹生產，醫學上最常見的就是透過縫線、手術釘書針及組織黏膠來縫合傷口，其中傳統縫線傷口外觀取決於醫師的技術，也相對的需花費較多的時間，但針線進出皮膚表層卻增加新傷口的感染風險，而且在縫線未拆除期間，病人的肢體拉扯也會影響到傷口復原的情況。

至於「手術釘書針」雖然迅速，卻也和縫線一樣有產生其他傷口及感染的堪憂，而且產生的疤痕及拆除的疼痛讓人望而卻步；雖然傷口面積較小且乾淨，選用「組織黏膠」來處理可省略局部麻醉及拆線，但只限定於深度淺且切緣俐落的傷口，若是傷口面積大的手術則不適用。

▲Zipline無創縫合裝置提供手術傷口縫合的新選擇。（圖／Zipline提供）

以色列空軍醫師Amir Belson研發的「Zipline無創縫合裝置」，提供病患新的選擇，主要是將裝置平行傷口貼牢，透過獨家U型彈性迴路專利，讓壓力均勻分布，等張的設計讓使用者能夠自由伸展及復健，不用擔心身體動作拉扯影響傷口癒合及帶來不適感。

Zipline目前已獲得美國FDA認證，並在2016年進入台灣，該非侵入式裝置不但大幅減少醫師術後處理傷口的時間，也讓病人術後的自我照護變得容易，像是無侵入特性可減少感染風險、疤痕較為美觀、術後經專業人士的許可能進行沖澡、運動伸展等日常活動。

林口長庚醫師陳俊傑表示，Zipline可取代皮膚層的縫合，對於皮膚較薄的病患可減少皮膚縫合的問題，而且一般傷口癒合天數約為10~14天，回診時僅需輕輕撕除即可移除，病人可免於承受拆線的痛苦，大幅降低病人的心理負擔。

目前Zipline在台灣為健保不給付的自費品項，相較其他傳統縫合方式對於病患的負擔較高，依4公分、8公分、16公分及24公分等4種規格，價錢從4千~1.2萬不等，適用於幾乎所有外科項目，包括骨科、心血管內外科，整形外科及婦產科等等。

►過期票券別浪費！簡單3步驟 教你換1.5倍東森幣