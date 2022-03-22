清明節前後「3生肖」財運旺到爆！有望加薪、發大財

▲清明節前後「3生肖」將有財神加持，財運旺爆。（圖／翻攝自pixabay）

實習記者廖翊慈／綜合報導

清明節就要到了，除了掃墓祭祖之外，清明節前後也是轉換運勢的好時機。根據《搜狐網運勢專欄》的分析指出，生肖屬兔、龍，以及蛇的朋友們，將會受到財神加持，會喜獲意外之財，可以留意身邊是否有貴人出現，要適時把握機會。

生肖兔：

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生肖兔在清明節前後，手上會有一個不錯的事業機會，不論要做什麼，都會有不遜色的成績，不僅如此，還可能在貴人的相助下，獲得投資事業的募款，在此之前，遇到的所有問題都會迎刃而解，生活和事業都慢慢步上軌道，因此，這段時間屬兔的人財運超好。

生肖龍：

屬龍的人總是為了自身生活更完美而努力，在事業上還是有所保留，但在清明節這段時間，財運將會提升，可以觀察是否有貴人出現，並將其留在身旁，留意自身事業的變化，評估貴人可從何處幫助自身，將會為你的生活迎來陽光，有望能加薪等機會出現。

生肖蛇：

屬蛇的人性格多半熱情大方，受眾人喜愛，在十二生肖中，可說是最受歡迎之一，但近期可能受到不順遂之事，影響心情，導致做事容易感到灰心，但在清明節前後得到了星宮的吉兆，財運將會大大增加，事業將會獲得了貴人的幫助，工作上的努力付出，都會得到應有的回報，收入會漸入佳境，好消息不間斷。