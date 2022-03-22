竹山玄靈宮五大菩薩啟靈安座　南投縣長祈疫情消弭、烏俄重歸和平

▲竹山玄靈宮舉行五大菩薩啟靈安座大典（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

竹山鎮玄靈宮於20日舉行五大菩薩啟靈安座大典，南投縣長林明溱出席主持開香儀式，除祈求國泰民安、風調雨順，新冠肺炎疫情早日消弭、經濟復甦，民眾安居樂業，也為俄烏戰事祈福，期許世界重歸和平。

典禮由宮主玄靈宮宮主陳枻翔主持，南投縣議長何勝豐、縣議員兼任玄靈宮主委游顥、縣議員兼任玄靈宮建設主委蔡孟娥、縣府民政處長吳燕玲都到場參與，過程莊嚴隆重。

縣府指出，竹山玄靈宮自日本時代的民國25年迎回開基觀音佛祖聖像後，與原奉祀的北極玄天上帝二帝爺公、後來迎回之中壇元帥成為開基主神，地方信士有感觀音佛祖神威慈護，以所在地名番婆林﹙現在的田子里﹚尊稱「番婆媽」；目前廟方也成立「番婆媽行善團」，結合善信力量推動各項公益服務工作、積極關懷竹山鎮弱勢族群。

林明溱說，竹山玄靈宮觀音佛祖非常靈感，信眾遍布各地、香火鼎盛，五大菩薩啟靈安座大典更讓來自全國各地信眾齊聚一堂、參拜祈福，相信在菩薩庇佑下定能心想事成、事事圓滿，也祝福宮務蒸蒸日上、香客與日俱增。

縣府民政處表示，全縣登記有案的寺廟總計有479座，但有許多寺廟因土地或建物等問題無法登記為合法寺廟，縣府團隊也戮力輔導各宗教寺廟團體辦理宗教業務，全力輔導寺廟合法化、發揮社會教化功能，進而充分展現南投宗教文化特色，帶動觀光及各項產業發展。