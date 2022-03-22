認錯機車塞2顆水果道歉　女騎士見1幕「狂噴半瓶酒精」

記者黃翊婷／綜合報導

認錯機車竟然送兩顆水果？一名女網友21日在臉書PO文表示，有神祕人認錯機車，誤開她的機車置物箱，卻把原本放在裡面的安全帽拿出來，貼上道歉紙條，再放進兩顆水果，讓她覺得好氣又好笑，「是誰敢吃啦！」

▲原PO的安全帽被拿出來放到腳踏板上。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，有一位神祕車主認錯機車，誤開她的機車置物箱，但其實只要把坐墊蓋回去就好，沒想到對方竟然把安全帽從置物箱裡拿出來，放到腳踏板上，還用封箱膠帶貼了一張紙條致歉，上面寫著「對不起，因開錯車箱，放兩個水果送（妳）吃」。

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原PO說，置物箱裡確實多出兩顆水果，但特地把安全帽拿出來就為了放這兩顆水果賠罪，還是讓她覺得好氣又好笑，「是誰敢吃啦！您的封箱膠帶跟紙筆都隨身攜帶嗎？害我狂噴半瓶酒精。」

文章公開後，網友們紛紛留言表示，「這個有一點好笑」、「誠意滿滿的老實人」、「看在這麼有誠意的分上，妳就收下吧」；但也有人提醒原PO小心安全，「這挺恐怖的」、「我感覺是要偷東西沒偷到」。

還有網友好奇提問，「車箱怎麼誤開的？不是要用鑰匙才能開？」對此，有內行人留言解答，因為早期的機車在鑰匙辨識上做得不太好，尤其是使用很久的機車，鑰匙孔會因為自然磨損失去鑰匙齒牙辨識能力，所以確實是有可能被誤開置物箱，「以前短鑰匙的那種應該都會。」