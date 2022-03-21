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東元電機推節能系統　可查氣象資訊決定運轉模式

▲東元家電,東元電機,大金空調。（圖／各業者提供）

▲東元家電日前發表新系統，可結合氣象資訊達到節能效果，左起為東元集團會長黃茂雄、東元電機董事長邱純枝、空調暨智慧生活事業群總經理彭継曾。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

今年節能、環保等成為各大家電品牌主軸，繼大金空調發表環境宣言之後，東元電機也在近期發表會上，以實現淨零碳排為目標，提出「AI節能系統」、「空氣管理專家」和「冷凍冷藏無所不在」等系列解決方案。首推的商用空調甚至可以結合氣象資訊，決定最佳的運轉模式。

地球永續、環保議題在家電品牌持續下發效，東元電機日前發表會對外表示，旗下產品結合系統軟體和大數據，能提供使用者全時間最高效率的運轉模式，進而達到更優化的節能效果，在智慧化的生活中，為消費者省電節費，也為地球永續貢獻心力。 

而今年新品發表首推「商用冷凍空調AI節能系統」，針對空調設備和冷凍冷藏設備在商業或工業的應用，提供不同產業有效降低能源契約容量，達到最佳的節電效果。這套系統整合了氣候預測、負載預測、和設備能耗模擬軟體等技術，能夠自動分析回傳現場設備參數，由AI自動決定最佳運轉模式，達到節能省電的效果，還有故障預警等功能，讓機械省下機器故障後的修復時間。

此外，針對後疫情時代，也提出低碳解決方案，目前積極結合生鮮產業、物流宅配業與冷凍冷鏈技術，提出「低溫智能自取櫃」解決方案，將消費者網購的生鮮食材，由生產地直接配送到社區，消費者可以從社區冷凍自行取件，可以減少無人收貨、在家苦等、或二次配送等情形，省時省能，還可省下碳足跡。

▲東元家電,東元電機,大金空調。（圖／各業者提供）

▲大金空調董事長蘇一仲。

大金近期也對外提出「2050年邁向碳中和」策略，包括產品減排、運用解決方案減排，以及減排貢獻。以持續提高空調產品能效，開發及採用全球暖化影響較低的冷媒，並透過提升能源效率及再生能源系統達到減排，同時進行冷媒轉換、回收及再生，開發可再生能源事業、護林植樹等達成更多減排貢獻。

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