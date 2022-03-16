美女星座家自爆「獨自扶養女兒」　前夫被誤解沒給錢怒求償60萬

▲星座專家白瑜（左）因受訪內容惹禍，遭前夫提告求償精神慰撫60萬元，她到台北地院出庭婉拒受訪。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

星座專家白瑜前年接受媒體訪問分享自己離婚後的經歷，自稱「獨自扶養女兒」，她的張姓前夫認為已因此話被外界誤解不付女兒扶養費、名譽受損，告白瑜求償精神慰撫60萬元，台北地院今開庭審理，白瑜親自出庭，透過律師否認意圖抹黑對方，並指有些報導並沒採訪她，合議庭諭知辯論終結，訂於下月（4月）27日上午11時30分宣判。

白瑜開完庭面對鏡頭，三緘其口，不願談論案情橫生枝節。白瑜另案因在電視台談話節目爆料前夫外遇等私密內容，張男不滿被影射而提告，台北地院認定白瑜隨意揭露張男私德、內容與公益無關，上月（2月）17日依加重誹謗罪判白瑜拘役25天、得易科罰金2萬5000元，該案仍在得上訴期間內。

本案張男提告指稱，白瑜和他離婚後，前年（2020年）多次在媒體訪問時，自稱「獨自扶養女兒」等語，經媒體報導後，害他遭外界誤解不付和白瑜所生年幼女兒的扶養費，但他確實支付相關費用且有單據為憑。

▲星座專家白瑜（左）因受訪內容惹禍，遭前夫提告求償精神慰撫60萬元，她到台北地院出庭婉拒受訪。（圖／記者黃哲民攝）

張男主張，同年間用LINE傳訊息，或寄存證信函給白瑜，請她別再對媒體談論2人和家人的私事，白瑜還是繼續講，使他名譽受傷害，他已另組家庭，相關報導使他和家人受創很深，必須採取法律途徑導正事實、維護自身權益，要求白瑜賠償精神慰撫60萬元。

現年39歲的白瑜出生於大陸山西，外型凍齡、談吐輕柔，有心理學背景還懂催眠、奧修禪卡，出版多本星座愛情書籍，也常上電視節目大方分享自己失婚、獨自扶養10歲女兒的經歷，吸引一票粉絲，許多人找她諮商，更被稱為星座女神。

白瑜今出庭幾乎全交給2位律師發言，指張男所提多份剪報資料，絕大部分沒訪問她、不是她講的，在雙方另一件家事案件中，白瑜的聲請狀曾提到張男不再續付女兒扶養費，因張男提告要求白瑜針對他已支付的女兒補習費、安親費等扶養費用，歸還一半給他。

▲星座專家白瑜。（圖／翻攝自白瑜臉書）

白瑜的律師指出，經家事調解員調解後，白瑜已修正聲請狀內容，並非刻意寫不實內容，而家事案件的審理不公開，案件卷證不會外流，不至於影響張男名譽，何況為了自身合法權益而進行法律攻防，不該動輒得咎。

張男今沒現身，委由律師強調原本念在夫妻一場，不打算計較為女兒支付的費用，但白瑜多次昧於事實公開發言，才針對她受訪內容求償，而非追究訴訟文書寫了什麼。因雙方無和解可能性，合議庭今審理後諭知辯論終結，訂於下月（4月）27日上午11時30分宣判。