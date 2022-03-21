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李棟樑將卸任軍友社理事長　邱國正頒二等雲麾勳章：有官兵的地方就有他

▲軍人之友社理事長李棟樑。（圖／ETtoday資料照）

▲軍人之友社理事長李棟樑。（圖／ETtoday資料照）

文／中央社

軍人之友社理事長李棟樑5月將卸任，國防部長邱國正今天頒贈二等雲麾勳章，表彰長年對國軍的貢獻。邱國正也指出，李棟樑自103年5月28日接任迄今，參與敬軍近1500場次，挹注勞軍款高達4億2000萬元。

軍事新聞通訊社下午報導，軍人之友社理事長李棟樑擔任理事長一職將屆滿8年，國防部上午特別在博愛營區舉行贈勳典禮，邱國正頒贈李棟樑「二等雲麾勳章」，感謝他長期以來支持國軍、愛護官兵及眷屬。

邱國正指出，李棟樑自民國103年5月28日接任理事長迄今將滿8年，堅持「走到、握到、關懷到」的精神，不論高山、偏遠、外、離島地區，只要有官兵的地方，就有李棟樑身影；參與敬軍活動將近1500場次，慷慨解囊挹注勞軍款高達新台幣4億2000萬元，是走的最勤、飛的最遠，也是最「情深義重」的軍友社理事長。

邱國正表示，李棟樑秉持「取之社會，用之社會」信念，堅持「走在最前頭，做到最後頭」服務熱忱，總在第一時間出錢、出力、出物資，前往基層部隊慰問，也把照顧官兵當成他一生重要使命，就如同國軍官兵將保家衛國做為一生職志。

李棟樑表示，今天很榮幸受邀到國防部接受邱國正親自頒贈「二等雲麾勳章」，雖然深感榮耀，但也覺得自己得到太多，做得太少。

李棟樑回憶，103年5月剛接任理事長，7月便發生高雄氣爆，他召集企業界組團慰問救災部隊，看到國軍官兵無懼危險搶救災害，從那刻起期許自己一定要加強為官兵服務，提升國軍尊嚴與榮耀，做國軍的堅實後盾。

李棟樑說，8年來他看到國軍協助處理風災、水災、震災、空難、疏濬、防疫消毒及禽流感等災害，別人不願做的，國軍永遠站在第一線守護家園，真的令他非常感動；此外，近年共機、共艦頻繁擾台，國軍官兵更24小時待命應處，是國家安定與經濟繁榮最重要依靠。

李棟樑最後表示，再過2個月他將卸任理事長職務，但服務官兵的工作才正要開始，未來仍會是國軍的一分子，繼續做國軍的志工，以實際的行動支持國軍。

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