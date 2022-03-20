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因應清明掃墓人潮　南投市殯葬所防疫、防火和環保宣導

▲南投市公墓去年發生火災情形。（圖／南投市公所提供）

▲南投市公墓去年發生火災情形。（圖／南投市公所提供）

記者高堂堯／南投報導

清明節下月5日將屆，南投市立殯葬管理所提前進行清明掃墓宣導，針對防疫、防火和環保等提醒民眾，赴納骨堂祭拜必須配戴口罩，並分流前往，亦可透過線上祭拜系統留言追思先人；此外前往公墓焚燒紙錢需打滅餘燼，同時配合「紙錢集中燒」政策，共同維護空氣品質。

南投市公所指出，永豐及中興納骨堂自19日起至4月5日止，開放進入塔內祭拜，因屬密閉式空間，民眾前往請務必佩載口罩，若未依規定佩戴、經勸導不聽者，將依違反《傳染病防治法》第37條第1項第6款規定，由縣政府裁罰3000元至1萬5000元不等罰鍰。

▲南投市公所籲民眾可多利用線上祭拜系統，落實防疫。（圖／南投市公所提供）

▲南投市公所籲民眾可多利用線上祭拜系統，落實防疫。（圖／南投市公所提供）

市公所建議可提前掃墓祭祖，或於平日進行掃墓祭祖，分流祭祀人潮、避免人潮聚集；祖先放置於「永豐納骨堂-祐寧堂」者，可至南投市殯葬管理所網站「線上祭拜系統」，透過留言方式追思緬懷先人，不受時空限制。

▲▼南投市立殯葬管理所進行公墓防火、紙錢集中焚燒和防疫等清明掃墓宣導。（圖／南投市公所提供）

▲▼南投市立殯葬管理所進行公墓防火、紙錢集中焚燒和防疫等清明掃墓宣導。（圖／南投市公所提供）

▲南投市立殯葬管理所進行公墓防火、紙錢集中焚燒和防疫等清明掃墓宣導。（圖／南投市公所提供）

而在公墓掃墓祭祖方面，市公所呼籲民眾謹記「4不2記得」：雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、爆竹不燃放、金紙不飛揚；記得滅餘燼、記得收垃圾，避免墓地火災發生。

另為配合政府「紙錢集中燒」政策，南投市永豐及中興納骨堂設有「紙錢集中區」，殯葬所呼籲民眾環保祭祖，在慎終追遠同時，也能夠為空氣品質貢獻一份心力。

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