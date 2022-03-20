女師遭鐵片砸斃！　肇事駕駛當天開到保養廠：有發現零件脫落

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

在高雄中山高中任教的62歲李姓女師，17日清晨6時50分許駕車沿著台88線準備開往學校上課，不料中途卻遭天外飛來的4.9公斤重鐵板砸頭慘死。警方抽絲剝繭，循線找到肇事的侯姓駕駛(60歲)；侯男供稱，18日要驗車，因此案發當天(17日)有將車開到保養廠檢查，當時師傅就發現「後軸前輔助鋼板座」不見，因此有裝了新的零件上去，不知道自己掉落的這塊鋼板座竟成奪命元凶。

▲侯男當天駕駛大車經過台88線，車上零件「後軸前輔助鋼板座」脫落，遭後車輾過彈飛，意外砸死女教師。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方案發後成立專案小組，沿線調閱監視器畫面、比對鐵片零件，62名員警不眠不休追查3天，持續交叉分析，這才輾轉鎖定侯姓駕駛涉案，研判該鐵板就是曳引車的零件「後軸前輔助鋼板座」；但弔詭的是，當警方找上門時，檢視侯男的曳引車，卻又發現車上的「後軸前輔助鋼板座」並無遺失，案情一度陷入膠著。

警方表示，後軸前輔助鋼板座是專車專用，比對型號後與侯男曳引車完全一樣，應不可能誤認；侯男想了想後，隨即坦承日前收到檢驗車輛通知單，18日就是最後期限，因此案發當天(17日)曾將曳引車開到保養廠給師傅做例行性檢查，當時就有發現後軸前輔助鋼板座掉落，但他也不知道零件到底掉去哪，因此並未細想，最後由師傅安裝新零件上去，沒想到竟會與命案有關。

警方調查，當天侯男駕駛曳引車載貨到高雄大發工業區，回程行駛台88線往竹田方向，轉國道3號回台南工廠，途中鋼板座脫落掉在公路上，隨後約10分鐘，不知情的另名駕駛許男(50歲)駕駛曳引車輾過，鋼板座因此受力噴飛、彈往對向車道，不偏不倚砸進李姓女師駕駛座，李女頭部受到重創當場死亡。

侯、許2名駕駛在得知自己與車禍命案有關後均十分錯愕，表示自己平常跑車，工作相當繁忙，沒有看新聞，不清楚日前台88線發生鐵片奪命車禍，更不知道自己就是事故元凶。後續2名駕駛皆依過失致死罪函送屏東地檢署偵辦。

▼侯男表示案發當天前往保養廠就得知車上零件脫落，但強調真的不知道竟與命案有關。（圖／記者陳崑福翻攝）