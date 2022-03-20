台大仁醫回中部掃墓　沒買名產「只扛這2罐」！內行讚：吃炒麵必備

▲施景中醫師近日回中部掃墓。（圖／翻攝自施景中FB）

記者施怡妏／綜合報導

出去旅行時，免不了買點當地名產嘗鮮，或是送給親朋好友，台大婦產科醫師施景中近日到中部掃墓，順道觀光，回台北時開車經過國道休息區，下車後晃晃想買點名產，結果逛了一圈什麼都沒買，只買了兩瓶「東泉辣椒醬」。對此，台中人紛紛大讚，「您真內行，這是台中人的最愛，家庭必備！」

施景中醫師在臉書發文，近日到彰化掃墓，昨日開車回台北的路上，在國道休息區休息，許多人會趁這個機會買當地的名產，不過他逛完之後什麼都沒有買，只帶了2瓶「東泉」辣椒醬回家，準備等端午節時配著粽子一起吃，他不禁笑問「厲害吧？」

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貼文一出，釣出許多台中人留言「醫師您懂買」，「很識貨喔！這是我們台中人吃炒麵、炒米粉、米糕、粽子...必加的調味料」、「台中人的冰箱都找得到這罐」、「帶這兩瓶可以抵很多名產了」、「內行，懂吃，這醬就是百搭，吃了絕對不會後悔」、「每次路過泰安休息站必須要的」、「不用等到粽子節啦，炒麵和蘿蔔糕也很搭，正港台中人日常」。

留言中，不少人分享吃法，「我媽會用白飯+東泉+豬油+香菜+蒜末，全部ㄧ起拌一拌，也很好吃」、「東泉＋大麵羹=絕配(台中版)」、「搭配油飯，炒飯炒米粉炒麵等都好吃」、「豬血糕燙一燙，加東泉辣椒醬、花生粉、香菜，超讚」。

據了解，東泉辣椒醬素有「台中神醬」之稱，是在地人認證的家鄉味，其霸主地位難以撼動，主要成分為糯米漿混和砂糖、食鹽、甘草粉、醬油、辣椒。