小米京東自營店賣「小米+iPhone 13組合套裝」　官方：非官方營運

▲Redmi Note 10 Pro。（圖／小米）

記者陳俐穎／綜合報導

小米京東自營旗艦店日前上架了小米手機加上蘋果iPhone 13 套裝，引發微博網友熱議，組合套裝包含Redmi Note 9 Pro與iPhone 13，售價為人民幣7398元，約台幣3.3萬元左右，對此小米官方也發表回應表示小米京東自營旗艦店並非小米官方營運。

除了Redmi Note 9 Pro與iPhone 13的套裝外，商品列表顯示，小米+蘋果套裝的iPhone 機型均為iPhone 13 256GB 版本，小米機型包括小米11 青春版8GB+128GB 與Redmi Note9 Pro 8GB+256GB、Redmi Note10 Pro 8GB+128GB 等。

小米公關部王化在微博上明確回應稱，這一切與小米官方無關。她說小米京東自營旗艦店一直以來就是京東自己運營的，是京東平台以品牌的名義採購品牌的最新產品到倉庫，由平台方來進行銷售的店鋪。

說明中指出，小米在京東自己運營的店鋪叫小米手機官方旗艦店。小米天貓官方旗艦店相當於小米出錢，裡面一切經營都是由小米員工來進行上架和銷售的。

而小米旗艦店客服也給出解釋，所謂的iPhone 套裝其實是京東的行為，和小米沒有關係，並且在昨天小米與平台溝通過後，平台已經下架了全部組合產品，且沒有產生實際銷售成交訂單。