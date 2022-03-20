健身房出事　館長再發聲：會員所有損失由我一人承擔

記者陳俊宏／綜合報導

網紅「館長」陳之漢宣布，4月初成吉思汗集團會退出「三重館」健身房經營，原因是加盟店違約。而館長今天（20日）凌晨做出最新回應，「如三重館負責人不賠償，由我陳之漢一人承擔，絕不會讓會員損失一分一毛。」

▲館長宣布退出三重館經營。（圖／翻攝飆捍臉書）



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館長在臉書說，「半夜了，有些話我想講清楚，有人趁三重館我退出經營，開始汙衊我會倒店，或是讓會員求償無門。我再講一次，三重館被拿去借錢，戶頭跟錢也被他拿走。」

▼館長宣布退出三重館經營。（圖／翻攝飆捍臉書）

館長強調，但所有會員的損失，如三重館負責人不賠償，由他陳之漢一人承擔，絕不會讓會員損失一分一毛，「4月初我們會退出經營，在這一段時間可至三重館詢問，如三重館不退費，4月後可至新莊館，簽債權轉移文書，然後由我本人退款給你。」

館長表示，請勿相信外面造謠抹黑，今年還會有開新場館的計畫，承租的時候再跟大家報告，謝謝你們。館長19日宣布，由於加盟店三重館違約，已經把負責人以及銀行帳戶變更，讓我方無法經營，加上三重館也被抵押跟多家銀行借錢，本公司已經提出法律告訴。

對此，許多網友留言替館長加油，「館長加油，心目中第一的男人」、「負責任的男人！帥」、「承擔責任的魄力」。