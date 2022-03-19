快訊／桃園最新疫調足跡曝！個案曾去IKEA、台茂購物中心

▲桃園市政府新聞處長詹賀舜針對足跡提出說明。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園今（19）日新增3例本土案例，其中2例為某航空航勤清艙人員，另一例為一名婦人，因出現症狀就醫後採檢確診。而稍早，市府也公布確診足跡，包括IKEA桃園店、台茂購物中心等。

桃園市衛生局長王文彥表示，據中央流行疫情指揮中心今天公布桃園新增3例本土個案，包括（案21913、21914、21915），其Ct值分別為26.55、26.93、32.5，另有11例境外移入個案，其中6例為航班落地採檢陽性、5例為檢疫期間採檢陽性確診，Ct值介於16至38。

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另外，市府也公布了最新疫調足跡，個案21913、21914於3月10日下午至宜家桃園店、3月12日與16日至大園區和平路久久大賣場大園店 、3月14日下午至台茂購物中心、貳樓桃園台茂店、3月15日晚間至蘆竹區忠孝東路「W1美學館」。

市府提醒，市民朋友如曾出入上述相關場所，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測，期間如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。