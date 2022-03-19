不明感染源+3！待釐清傳播鏈增至6條　雙北親友群聚下周監測期滿

▲指揮中心3/19公布待釐清的其他個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

指揮中心今（19）日公布新增6例本土個案，其中3例在桃園，分屬2起不同群聚，感染源皆待釐清，而這兩案也讓我國本土不明感染源傳播鏈從昨日的4條增至6條，即將監測期滿雙北親友群聚，目前累計6人感染，將於3/23監測期滿。

指揮中心發言人莊人祥表示，桃園新增的2起待釐清個案分別為2名桃機航空公司清倉人員與1名40多歲女性，前者3/15、3/16各有喉嚨不適症狀，3/18員工定期篩檢驗出，感染源待釐清。

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另一名40多歲女性則是在3/16因其他疾病就醫PCR採檢驗出陽性，但後續2次採檢均為陰性，另外兩位家屬檢驗都是陰性，由於血清抗體檢驗發現S抗體陽性、N抗體陰性，研判為非近期感染的舊案，對社區無影響。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨日在記者會表示，米迪幼兒園群聚原訂3/18解隔，但有2名富林國小學童在隔離期滿採檢確診，家人須監測至3/25，該條傳播鏈監測期也將延至該日結案。

餘下3條不明傳播鏈則為雙北親友群聚、在五分埔工作的基隆女店員以及今日公布的嘉義婚宴群聚，感染源將陸續透過基因定序釐清。