具俊曄如期見到大S？答案明揭曉　莊人祥曝採檢流程

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

韓團「酷龍」前成員具俊曄與舊愛大S閃婚，為了登記結婚來台，隔離10天後今（19）日進行PCR採檢，指揮中心發言人莊人祥下午受訪時表示，今天上午採檢個案應該是明天才會有結果。

具俊曄3/9入境，住進信義區的Hanns House瀚寓酒店，進行為期10天隔離檢疫，飯店與大S家相隔僅2公里。根據「10+7」檢疫規定，具俊曄在即將出關前，今日上午進行PCR採檢，防疫巴士於8點34分駛進飯店門口，具俊燁在9點18分現身車道，上防疫檢驗專車採檢後隨即返回飯店。

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依據防疫規定，具俊曄若採檢是陰性的話，最快可在今午夜離開防疫飯店，並接續進行7天的自主健康管理。

▲大S老公具俊曄出關前PCR採檢 。（圖／記者李毓康攝）

另外，指揮中心今日也宣布，考量近期韓國疫情持續嚴峻，且日新增病例數已高居全球第一，境外移入病例可能影響我國社區防疫，故自3月22日零時起(表定航班抵台時間)，增列韓國航線航班於落地時採驗，檢驗結果陽性後送醫院或集中檢疫所/加強版防疫旅宿，檢驗結果陰性者則接續入境通關程序，並返家進行一人一戶檢疫或前往防疫旅宿完成10天檢疫及採檢措施。

▲增加韓國入境旅客落地採檢。（圖／指揮中心提供）