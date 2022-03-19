快訊／韓國疫情燒！指揮中心拍板：下週二起入境台灣落地採檢

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(19)日表示，考量近期韓國 COVID-19疫情持續嚴峻，且日新增病例數已高居全球第一，境外移入病例可能影響我國社區防疫，故宣布自今(2022)年3月22日零時起(表定航班抵臺時間)，增列韓國航線航班於落地時採驗，檢驗結果陽性後送醫院或集中檢疫所/加強版防疫旅宿。





▲桃園機場。（圖／ETtoday資料照）

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指揮中心發言人莊人祥說明，今日宣布後考量機場需要準備時間，另下週一並無韓國入境班機，故從下週二開始實施。屆時自韓國航線航班入境旅客，須於抵臺時進行落地公費採檢及快速核酸檢驗，檢驗結果陽性者，由專人完成證照查驗後，由空側後送醫院或集中檢疫所/加強版防疫旅宿；檢驗結果陰性者，則接續入境通關程序，並返家進行一人一戶檢疫或前往防疫旅宿完成10天檢疫及採檢措施。

指揮中心指出，目前旅客抵臺時須進行「落地採驗」之航班為歐美、中東、紐澳、印度、東南亞，及本次新增之韓國航線航班，提醒旅客抵臺後務必配合入境檢疫作業。

指揮中心提醒，近期我國入境旅客人數上升，境外移入威脅仍持續，請入境旅客遵守返臺後各項檢疫、防疫措施，共同維護國內社區安全。

▲指揮中心增加韓國入境旅客落地採檢。（圖／指揮中心提供）