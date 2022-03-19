生日拒收iPhone13！老公「想換1服務」神展開　網邪笑：娶到好老婆

▲送老公iPhone當生日禮，結果神展開。（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

「到底有沒有天理啊？」一名人妻哭笑不得直呼，最近買到熱騰騰的iPhone13「松嶺青」，要送給老公當生日禮物，怎料手機端到他面前，老公卻拒絕收下，表示想要「原PO專屬情趣服務」就好。文章吸引一票老司機朝聖，紛紛笑虧「這是拐著彎炫耀妳技術好嗎？」

一名女網友在臉書《爆怨公社》表示，老公是3月壽星，為了要犒賞老公辛勞，原PO偷偷買了一支iPhone13，還特地挑選新顏色「松嶺青」。怎料原PO一臉神秘掏出手機後，老公卻拒絕喊「不要」，反而只想討情趣「這台可以換幾次吹吹？」

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聞言，原PO頭冒三條線，殊不知老公對iPhone13完全不感興趣，「WHY？吹吹對你們這些男人有那麼重要嗎？寧可要吹吹卻不要換手機？到底有沒有天理啊？」

文章貼出後，引來近8000名網友笑歪，「99.8%的男人選擇」、「手機對男人沒那麼重要，他選擇了妳，表示妳比較重要」、「吹吹人生彩色，手機人生黑白」、「一定是平常妳讓你老公欲罷不能，所以他才選擇要吹吹，不要手機」、「這是拐著彎炫耀妳技術好嗎」、「下次送吹風機就好了」、「可見版主吹吹的技術，已達相當的境界，讓人忘記塵俗的物慾了」、「好羨慕老公，娶到好老婆」。

▼老司機胡鬧一片。（圖／翻攝爆怨公社）

