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小情侶全裸恩愛被開門！男友爸聽她嬌喘聲　尷尬道歉狂衝

▲▼情侶,夫妻,性愛,親密,上床,約炮（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲小情侶恩愛時，房門竟突然被男友爸轉開。（示意圖，與本文無關／取自Pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

一名女網友表示，她近日和男友在恩愛時，房間門突然被轉開，他們瞬間拉起棉被包住身體，當時男友爸似乎沒注意到她躲在被子裡，還繼續在房間裡翻找東西，直到她因為太悶熱，忍不住發出喘氣聲，男友爸才驚覺異狀，尷尬地衝出房間。

「男友爸從此不敢進去男友房間」，原PO昨（18）日在Dcard發文表示，她每個月會固定到男友家住幾天，某天和男友脫光衣服在恩愛時，房門突然間被轉開，兩人才想到忘記上鎖，立刻拿起棉被把身體包住。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO發文。（圖／翻攝自Dcard）

男友爸這時還沒注意到原PO也在房間裡，繼續在男友房內的儲藏室翻找東西，但當時室內溫度約30度，原PO窩在棉被裡實在太悶熱，「於是我的呼吸越來越大聲也越來越喘」，男友爸才問「有聽到奇怪的聲音嗎？」

原PO又忍不住動了一下，男友爸才終於發現她，慌張地道歉完衝出房門，「從此之後我看到他爸都覺得稍微小尷尬，害我一直想到那個畫面，之後就都沒看過他爸進來男友房間了」。

不少網友留言表示，「男友爸爸也是很有禮貌的道歉（好可愛阿 真的會是大型社死現場」、「看到標題就能猜到了」、「男友爸：沒事，我確認一下你們進度而已」、「所以他爸爸不知道你在家裡嗎」、「還好爸爸，沒有說Play one」。

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