吳夢夢揪人夫3P　元配看片認出刺青暴怒提告！官司結果出爐

▲吳夢夢揪人夫拍片挨告，法官判免賠。（圖／記者吳奕靖攝）



記者崔子柔／綜合報導

AV女優吳夢夢在情色平台拍攝無碼成人影片爆紅，她先前被指控和已婚人夫蔡榕哲揪3P拍片，蔡妻告上法院要求損害賠償，近日台中高等法院判決出爐，法官認為吳夢夢等3女都不知道蔡男已婚身分，判3女免賠，蔡男則須賠償妻子30萬元。

根據判決書內容，蔡妻發現，蔡男早和一名陳姓女子交往同居，一併將吳夢夢、陳女、拍片的翁女告上法院，據了解，蔡妻懷孕期間罹患妊娠高血壓，全身皮膚都是網狀青斑，蔡男不斷嫌棄她的外貌，甚至到處在外偷吃。

蔡妻得知丈夫去當AV男優後，氣得上網搜尋影片，雖然蔡男在該部AV中沒有露臉，但身上的刺青讓她一眼認出，「我生平第一次看的A片，男主角竟然是老公！」

吳夢夢提出和蔡男的LINE對話截圖，證明自己並不知道蔡男已婚，翁女及陳女也出庭表示，對蔡男婚姻狀況毫不知情。

▲▼吳夢夢證明不知道蔡男已婚。（圖／吳夢夢提供）



蔡男則表示，他和妻子在2016年就分居，因夫妻感情早已破裂，他又要籌錢扶養子女，才會選擇和吳夢夢拍攝無碼AV，稱這是憲法保障的工作權選擇自由。

法官認為，吳夢夢、翁女、陳女和蔡男發生關係時，無證據顯示她們知道其已婚身分，因此3女免賠，不過蔡男不顧自己已有妻兒，仍在外和他人發生性關係，侵害妻子配偶權，判賠30萬元確定。