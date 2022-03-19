麥當勞「冰心雪糕」突停售！公告4字讓網看傻：國文課在睡？

▲麥當勞冰心雪糕。（圖／記者蕭筠攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

麥當勞日前推出隱藏點心「冰心雪糕」，以經典的香草冰淇淋配上脆皮巧克力外層，讓不少甜食控為之瘋狂。沒想到，有網友近日到可購買冰心雪糕的門市時，竟看到「暫停供應」的公告，讓他非常失望，卻也意外發現公告上的成語疑似用錯。

麥當勞的隱藏版甜點「冰心雪糕」僅有少數門市可以購買，因此鮮少有人知道這品項。販售門市包括台北館前店、中和家樂福店、桃園經國家樂福店、中清家樂福店、台南三越二店、仁德家樂福店、高雄漢神店、鳳山大潤發店、五甲家樂福店等，全台共計9間店面販售。

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有網友18日晚間到台北館前店打算購買時，發現門口貼著公告寫著，「親愛的來賓您好！！由於（冰心雪糕）供過於求，暫停供應。造成您的不便，敬請見諒，麥當勞館前中心感謝您的光臨。」由於文內提及「供過於求」，讓原PO感質疑「雪糕多到不想賣？」，便將照片PO到PTT分享。

▲網友看到公告中的「供過於求」感到疑惑。（圖／翻攝PTT）



網友看完紛紛留言，「就是不想賣你不行？」「供不應求啦」、「供過於求怎麼會停賣，不符合經濟學」、「國文是經濟學老師教的」「誰再說國文不重要的？」「國文課都在睡覺惹的禍」、「不如說國文超好，不寫賣不好下架而是寫供過於求」、「我會直接跟店員講耶」。

也有人說，「供過於求就是沒需求，所以停賣」、「供過於求，但是就算放著也不賣你都不懂？」「供過於求就是沒人買所以賣不好，因此停賣還經濟學，笑死」、「供過於求就是盛產期，市場價格低，寧願放在田裡爛也不想收採來賣，工錢不划算」、「他說的沒錯啊，很少有人會買那個吧」、「你中文才不好吧」、「賣不出去所以不賣，完全沒毛病啦」、「不是中文不好就是中文非常好XD」。

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