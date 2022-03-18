女「請外送員吃早餐」求幫拍鞋架　奇葩理由網笑翻：想省下徵信費

▲外送員時常要應付客人奇怪的要求。（示意圖／CTWANT提供）



圖文／CTWANT

外送員除要與時間賽跑搶單外，還要應付客人千奇百怪的要求，堪稱行動版的超商店員。日前一名外送員就分享自己被客人要求「拍鞋架」的經歷，表示這名女顧客寧可花錢請他吃早餐，也要他拍下送餐地點的鞋架照片原因，居然是想要抓姦！文章曝光後讓網友們笑翻，還有人表示：「現在還要兼當徵信社，外送員也太難當了吧。」

原Po在臉書社團「爆廢公社」曬出這張外送單的截圖，可以看到女客人除了要求將餐點放在門口外，還說：「遠距離戀愛的我想要捉姦，我男友劈腿了，可以幫我拍幾張旁邊鞋架的照片嗎？」還表示「早餐請您吃，辛苦了，請幫幫我。謝謝您」。這個尷尬又不失禮貌的要求，立刻引起網友熱議，紛紛笑說：「這徵信社行情太低了啦」、「熊貓徵信公司」、「省下好貴的徵信費用」、「想找徵信社但預算不足時」。

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▲女客人要求拍鞋架的原因是想抓姦。（圖／臉書社團爆廢公社）



還有網友半認真的回覆，「男友再付小費請他回報沒問題，一次賺兩波」、「這時你要假裝買女鞋故意放著，然後跟她要line安慰她」、「結果拍到沒看過的男鞋會不會更焦慮？」

還有網友表示：「Uber Eats有規定，隱私問題請注意自身安全。」也有網友發現原Po疑似舊文重發，表示原圖之前就出現過，不過大多數網友並不介意，甚至有網友表示自己不久前才用同樣的方式，確認另一半有沒有偷吃，只能說外送員身兼徵信社的情況，可能比大多數人想像得還常見。

雖然請外送員幫忙捉姦的要求很特殊，不過跟遇到鬼比起來已經相對輕鬆，之前就有外送員在「外送員的奇聞怪事」表示，接單後客人突然傳給他：「可以麻煩幫我送到9樓嗎？但電梯裡有鬼，不要怕！！！！！呃……我很怕。」讓外送員嚇出一身冷汗，幸好客人最後自己下來拿，結束這場可能的電梯驚魂。

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