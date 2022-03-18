教召後轉職軍？他剛說「不行…」女友勾手秒回答：如果台灣需要

記者鄒鎮宇／綜合報導

首批新制教召的後備軍人經過號爭「最硬14天」的教召後，於18日下午結束。一名張姓教召員表示，他覺得這次的教召非常精實，且跟過去聽到很無聊不同，張男的女友看到男友後也給擁抱說，若台灣需要，支持男友轉當職業軍人。

陸軍六軍團206旅第3營辦裡新制14天教育召集，5日起展開召訓，18日下午4點完成綜合座談、裝備繳回後，即刻解召完成訓練。後續新制教召將由257旅第4營、203旅砲兵營、空軍第3聯隊第3營第1連以及海軍陸戰新訓旅1營等陸續投入訓練，全年度召訓24個營、1個連，共1萬5000人，並於第4季檢討試行成效。

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▲第一批教召員解召，許多情侶重逢受立刻互相擁抱，圖與本文無關。（圖／記者宋良義攝）



據《三立新聞》報導，一名張姓召員與女友見面後開心擁抱，被問及從社會上回到軍中受訓，是否會願意簽下去當職業軍人。沒想到，張男剛開口說「沒有沒有沒有，這個不行」，女友也秒回「不行」但馬上霸氣插話說，「有需要幫忙的話也會啦，如果真的台灣需要。」

另外，據《東森新聞》報導，一名林姓召員表示，這次被教召的人都是第一次受召，許多人進去也不知道要聊什麼，就從彼此的工作開始認識，軍中的幹部都相當客氣，對待他們有如兄弟一般，幾乎沒有吼過任何人，都是每個動作逐一要求慢慢做好就好。

林男表示，他覺得這次的教召過程讓他很驚艷，可以看到整個部防的地點，且了解當戰爭發生時，自己需要駐守的地點；此外，這次教召結束除了可以拿到結訓證明，還可以把自己穿了14天的膠鞋帶回家。

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