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為夫討公道「亂入幻象機失事文」挨批　陳佩琪：純粹想快點得到答案

▲柯文哲、陳佩琪。（資料照／記者林敬旻攝）

▲柯文哲、陳佩琪。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

空軍飛官黃重凱14日駕駛幻象2000失事墜海，總統府藉臉書粉專「總統府發言人」轉述總統蔡英文裁示，然而台北市長柯文哲夫人陳佩琪在貼文下重提柯文哲「元旦升旗罰站」爭議，文不對題的留言引發批評。對此，陳佩琪17日中午回應，「我純粹是想快點回應人家。」

柯文哲在今年總統府元旦升旗典禮時，被發現獨自一人看表演的畫面，當天氣溫略低，被形容「一人罰站吹冷風40分鐘」，儘管府方坦言安排不周，柯則說不在意，但柯文哲母親3/8日受訪時，為兒子遭遇2度落淚，表達不捨。而陳佩琪扮起柯南，指邀請函上要柯文哲清晨5:40要到現場，經詢問柯的隨扈，也確定該時間點，而媒體報導亦證實柯約5:40抵達，但總統府發言人張惇涵卻說貴賓證上通知的抵達時間是5:50前，且又說立法院長游錫堃5:46到，與媒體報導5:56差了十分鐘。

臉書粉專「孟買春秋」回應，經他寫陳情信到總統電子信箱，得到的回應是，「府前貴賓證」載明5:50前由總統府4號門口進入總統府，由2號們前往府前廣場貴賓區。府方回信也附上一則《中央社》連結，寫明請參考此新聞。

▲「孟買春秋」回覆陳佩琪指他達到總統府回信。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪Peggy）

▲「孟買春秋」回覆陳佩琪指他達到總統府回信。（點圖可放大／翻攝自Facebook／陳佩琪Peggy）

沒想到，陳佩琪昨到「總統府發言人」一則14日貼文底下留言詢問，「我是陳佩琪醫師，柯市長太太，請問張發言人，這是您們給孟買春秋詢問的回函嗎？不好意思，我是從一則我臉書底下留言節錄的，他說您們回復所有升旗典禮來賓都是5：50？這是您們的真實回應嗎？」

陳佩琪又說，因為不知道要在哪裡貼文，所以在這則底下貼，很慶飛官沒事，不好意思，孟買春秋是寫信到「寫信給總統電子信箱」，回函最後是「總統府啟」再麻煩了。

然而該臉書貼文是向民眾講述蔡英文對幻象2000失事的裁示，因此陳佩琪文不對題的留言，反被網友抨擊「各位看到了嗎？飛官的性命，比柯文哲三個月前有沒有睡飽更重要喔，這樣的人每天肖想要當第一夫人」、「我是TVA（時間管理局），賜教問，丁守中的時間寶石是不是在夫人身上？」、「難看死了，怎麼會有這種莫名奇妙的低格局」。

此消息經媒體報導後，陳佩琪17日中午透過臉書回應，「中午休息時看到媒體的報導，我昨天臉書通篇沒寫到升旗之事，但好幾個粉磚和網友都在我昨天臉書底下問升旗之事，人家一直問，我的醫生職業個性是人家有問一定回答，我的印象是飛官之事是星期一約下午開診前就知道飛官沒事， 事隔兩天了，應該確定飛官沒事，只是不知道為何我臉書沒提升旗之事， 但大家卻一直在臉書底下問， 我純粹是想快點得到答案回應人家。」

另外，「孟買春秋」上傳的總統府回信，文中所附的新聞連結，點進後無法顯示任何資訊，似乎已撤下。

▼陳佩琪17日中午臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪Peggy）

▼陳佩琪17日中午臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪Peggy）

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陳佩琪柯文哲總統府幻象2000元旦升旗

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