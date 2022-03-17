▲總統府發言人報告戰機失事案件後續，陳佩琪留言重提「罰站」事件。（圖／翻攝總統府發言人臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

日前1架幻象2000戰機，於執行例行訓練任務時發生事故，總統府發言人張惇涵也於14日發文說明相關訊息。未料台北市長柯文哲夫人陳佩琪，卻於該貼文留言，重提1月時柯文哲「被罰站」爭議，引起網友不滿，紛紛留言批評陳佩琪此舉失當。

「總統府發言人」粉絲專頁貼文表示，幻象2000戰機發生事故後，國軍及各單位即刻進行搜救任務，該駕駛飛官也已尋獲、人員平安且意識清醒。

不過，陳佩琪卻在該則貼文下方留言詢問另一件事，指她從綠營粉專「孟買春秋」處，得到柯文哲「被罰站」事件的解釋，「他說您們回復所有升旗典禮來賓都是5：50？這是您們的真實回應嗎？」。

陳佩琪在飛官失事的消息下方留言，再提政治題目的做法，引起大量網友不滿，紛紛留言嗆「各位看到了嗎？飛官的性命，比柯文哲三個月前有沒有睡飽更重要喔，這樣的人每天肖想要當第一夫人」、「我是TVA（時間管理局），賜教問，丁守中的時間寶石是不是在夫人身上？」、「難看死了，怎麼會有這種莫名奇妙的低格局」。

網紅「四叉貓」劉宇也發文批評，「官夫人不是這樣當的」，跑去總統府的軍機失事貼文下問私事是怎樣？柯文哲在元旦吹個冷風比搶救飛官更重要就對了，總統府沒有信箱可以寄嗎？

