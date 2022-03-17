台中男「掃墓慘成焦屍」！疑被煙霧嗆暈　遭大火活活燒死

▲掃墓發生意外。（圖／市議員李天生提供）

記者游瓊華、鄧木卿、林昱萱／台中報導

台中市北屯區11日中午發生一起事件，當時一名男子前往公墓掃墓，卻不慎遭大火吞噬，雖然警消獲報後緊急前往該處，但該名男子已經不幸燒成焦屍，至於事件詳細發生原因，仍待後續調查。

這起事件發生在11日中午12時許，當時許男與兄弟共3人前往第30公墓掃墓，卻疑似在焚燒冥紙時不慎引燃雜草，大家見狀分頭進行滅火，但許男可能因吸入過多煙霧，窒息倒地，遭大火燒死，家屬抱怨，當地為山坡地，地勢陡峭，當事人跳下坡地企圖滅火跌倒，才發生不幸。

當時警消獲報後，立即派遣東山、新社分隊共5車14人前往全力灌救撲滅火勢，而火勢撲滅之後，則發現許男已經燒成焦屍明顯死亡。警方調查，由於是大面積火警，濃煙密布，兄弟3人分頭撲滅火勢，其他2人並沒有發現死者發生意外，家屬們對本案並沒有異議，至於死亡原因，已報請檢察官釐清中。

對此，市議員李天生指出，李天生指出，去年2月間石岡第4公墓發生一名男子在掃墓時，遭到大火燒成焦屍，今年歷史重演，實在值得檢討，目前進入掃墓季節，要求市府提出具體防制措施，包括事前協助清除雜草、提供水袋、加強宣導等，甚至可以考慮動用無人機加強監控，避免發生意外；此外，台中市不少公墓位處山區，地勢高低不一，民眾掃墓有安全顧慮，特別需要加強宣傳防範。李天生也強調，要求市府重視市民掃墓安全，全力加強防範，不要再發生類似案件。