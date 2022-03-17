畫面曝光！福島7.4強震震出石頭雨　新幹線梁柱鋼筋外露、鐵軌變形

16日、福島駅と白石蔵王駅の間で脱線した東北新幹線下りの「やまびこ223号」。17日午前6時すぎに撮影した映像です。https://t.co/K3kZazqTzd— NHKニュース (@nhk_news) March 16, 2022
１両が大きく傾き、車両の連結部分がずれていることがわかります。また高架の真下にある橋脚の一部が大きくひび割れてはがれ落ちています。#nhk_video pic.twitter.com/HlsFC5xd5i
記者葉睿涵／綜合報導
日本福島外海16日深夜發生規模7.4強震，造成至少4死126傷，甚至還傳出有東北新幹線列車嚴重脫軌的事件。相關公司「JR東日本」17日也公佈了新幹線的最新情況，可見這波地震威力極強，目前已導致新幹線橋墩的梁柱外牆嚴重剝落、電梯被擠壓變形、瓷磚掉落，甚至連鐵軌也出現位移。
▲JR東日本旗下的新幹線有多處設備在16日的福島地震中被震毀，下同。（圖／JR東日本）
據JR東日本17日發布的聲明指出，該公司目前已確認東北新幹線有多處設備發生列車脫軌、電線桿斷裂、軌道位移、車站設備及結構損壞等重大損毀，由於相關單位仍在持續對新幹線的設備進行檢查，有可能會發生更多損壞事件，因此東北新幹線暫時必須暫停營業，直到設備被修復為止。
從JR東日本發布的現場照片可見，新幹線有部分橋墩的梁柱在這場地震中被嚴重損毀，石灰牆被強震震碎成一塊塊的石灰塊，像下起石頭雨般掉落在地，露出被石灰包裹在內的鋼筋，而且這些鋼筋甚至還在擠壓中變了形狀。
除了外牆，車站內供旅客使用的升降梯也在強震中被擠得變形、瓷磚剝落掉滿地；另外還有部分鐵軌的軌道也在這場強震中被震到變形。從照片明顯可見，這些鐵軌已明顯位移，高度也比原本的相差不少，引發列車行車安全的擔憂。
讀者迴響