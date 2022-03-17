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蛋價漲2元還會繼續漲嗎？　陳吉仲：預計3月下旬價格回穩

▲▼立法院經濟委員會 農委會主委陳吉仲堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲農委會主委陳吉仲提到，現在中南部天氣好，預計3月下旬供需平衡後，雞蛋價格就有望回穩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林育綾／台北報導

農委會祭出「2+3」補助在日前屆滿，15日起蛋價每台斤漲2元，讓民眾關心未來還會繼續漲嗎？今（17）日農委會主委陳吉仲表示，蛋價是依照市場供需機制來調節，現在每天產能約10萬7千箱，而需求接近11萬箱，不足的量約60萬顆透過食品加工和進口調度，不過預計3月下旬後就能達供需平衡，價格就有望回穩。

農委會先前因應入冬雞蛋短缺問題，特別規劃「2+3」補助，也就是產地價漲2元至每台斤36.5元，蛋農還可獲每台斤3元，不過該獎勵在日前期滿，而農委會沒有宣布再延長措施，因此回歸市場機制，15日起批發價每台斤直接漲2元。

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立法院今召開經濟委員會，邀請農委會主委列席報告並備質詢，而陳吉仲在會前接受媒體聯訪時提到，其實蛋價是依照市場供需機制來調節，讓蛋農可以大量生產來供應給需求者。而現在每天雞蛋產能約10萬7千箱，需求接近11萬箱，至於不足的3千箱（約60萬顆），則透過進口再給國內食品加工廠調度，讓全民都能買到。

至於蛋價是否還會繼續漲或有望回穩？陳吉仲表示，目前估計3月下旬後，加上現在中南部天氣非常好，應該屆時就能有充足的產能滿足社會大眾需求，只要供需平衡，甚至生產更多，價格就有望回穩。

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