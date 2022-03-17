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5層樓透天厝水族箱深夜爆炸起火　高雄1家7口驚險獲救臉都燻黑

▲▼突聽碰一聲！水族箱深夜爆炸起火，高雄1家7口受困臉都被燻黑。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲水族箱深夜爆炸起火，高雄1家7口受困，被救出時臉都已燻黑。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市鼓山區建榮路1棟5樓透天厝17日凌晨00點41分發生火警，警消獲報抵達後，發現起火點在住家1樓樓梯旁水族箱，所幸火勢在10分鐘內撲滅，一家7口被救出。據屋主表示，深夜聽到一陣爆炸聲後黑煙狂竄，於是大家趕緊往上逃，疑似是水族箱內加溫棒釀禍，但詳細起火原因還有待鑑定。

消防局獲報，鼓山區一棟透天厝火警有民眾受困，立即出動28車67人前往搶救。抵達現場發現是棟5樓透天建築物，頂樓加蓋，到達時發現有7位民眾待救。

▲▼突聽碰一聲！水族箱深夜爆炸起火，高雄1家7口受困臉都被燻黑。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼水族箱深夜爆炸起火，高雄1家7口受困臉都被燻黑。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼突聽碰一聲！水族箱深夜爆炸起火，高雄1家7口受困臉都被燻黑。（圖／記者賴文萱翻攝）

初步了解，屋主深夜聽到1樓傳出爆炸聲竄出火勢，疑似是水族箱內的加溫棒釀禍，由於當時不斷冒出濃濃黑煙，一家人就趕緊躲在房間並打開窗戶求救。

消防人員到場後立即升梯及佈水線搶救，水族箱經爆炸後玻璃碎了滿地，所幸沒人被玻璃割傷。火勢順利於10分鐘內撲滅，於3樓帶下2名民眾，4樓帶下1名民眾，5樓帶下4名民眾，共帶出一家7口，人員均平安無受傷，但受到黑煙影響，有民眾被救出時，臉都被燻黑。

至於詳細起火原因是否為水族箱加熱棒爆炸導致，還有待進一步調查釐清。

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