和尚長太帥　粉絲擠寺廟狂拍爆紅！惹「牽小手親小嘴」爭議

▲持善法師近日在大陸網友間爆紅。（圖／翻攝自微博／靈谷持善師）



記者崔子柔／綜合報導

江蘇省南京市靈谷寺一名顏值頗高的僧侶近日在網路上爆紅，吸引大量粉絲到寺廟裡拍攝，不過人一紅八掛就跟著來，有網友爆料稱多年前曾和該和尚「牽手親嘴」，不過他本人則嚴正否認。

26歲的「持善法師」近日因為代表寺廟拍攝宣傳風景短片，過人的顏值被網友發覺，就此吸引不少粉絲，爭相帶著專業相機前往靈谷寺，希望能捕捉到他的身影，他也友善地配合拍照，在寺內台階來回走動、擺好表情，希望能讓粉絲拍到滿意的照片。

▲大量粉絲湧入拍照。（圖／翻攝自微博）



持善法師在短時間內爆紅，不過在微博上有24萬名粉絲的博主「我就是李清華」表示，有網友向他爆料指出，持善法師相當風流，「他是我大學同學的同學，經常一起玩，奈何當年我不懂事太保守，只拉過小手親了小嘴，夜遊過幾次山，當時只是感慨原來和尚都是假的啊，現在很後悔沒有進一步感受一下哇」。

▲持善法師的顏值吸引不少粉絲。（圖／翻攝自微博／靈谷持善師）



該名網友也貼出截圖表示，他還有持善法師的微信，「我現在的心態就是，哇哦，我也有可以投稿的時候，而且我感覺他現在好像發腮了，當年真的好帥」。

▲▼持善法師否認爆料。（圖／翻攝自微博）



爆料曝光後，持善法師則在微博發文否認，「你們有沒有質疑過爆料的這人跟我一點都不熟！牽手親嘴爬山，我來南京七八年了，爬山的都是師兄弟，還有堂哥一起，屈指可數」，針對被說發腮，他則希望大家去看他以前的照片，體重一直都在50公斤左右，「何來發腮之說？蹭流量熱點也沒必要跟一個出家人過不去吧」。