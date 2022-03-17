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日本7.4強震大量影片釋出！　居民驚「像311地震」：地鳴聲先來

記者張靖榕／綜合外電報導

日本福島16日晚間發生規模7.4強震，東日本多地有感強晃，「地鳴」再次出現，民眾形容地震前一刻突然間聽到短促的地鳴聲，接著就是一陣天搖地動，讓人想起11年前的311大地震。許多日本民眾錄下地震瞬間影片，一名女子躲在家中角落，不斷喊著「咦？咦？沒事吧」、另一段影片屋內人則喊著「糟糕、糟糕」。

日本《讀賣新聞》報導，仙台市宮城野地區一名58歲女性表示，地震前一刻聽到地鳴聲，緊接而來就是強震狂搖，人都無法站穩，恐怖情況就向311大地震再現。另一名住在同一區的動物保育員表示當時在家中看電視，聽到隆隆聲後突然一陣狂搖，書架上所有書全部掉下來，「我想起了11年前的情景」。

▲▼日本福島7.4強震，仙台傳災情。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本福島7.4強震，仙台傳災情。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本福島7.4強震，仙台傳災情。（圖／達志影像／美聯社）

仙台市中心則發生大樓玻璃碎落街道，餐廳工作人員緊急疏散。一名在311大海嘯失去6歲大女兒的46歲婦女表示，她在這次地震時因為站不穩倒地，「希望地震不會也把我帶走」。她說311已經過去11年，現在又發生這種情況，只能努力讓自己的心平靜下來。

白石市也在關東大規模停電範圍內，交通號誌失效，路上車輛紛紛減速，居民則聽從指示在一片漆黑中撤離住宅區。記者拍到便利商店「Lawson Shiroishi Takanosuhigashi」滿地散落葡萄酒瓶，34歲店長谷口敦表示，店內漆黑一團亂，還連絡不上公司。

此外，推特上出現許多網友錄下當時家中的情況，浴缸內水狂搖潑出；一名女子窩在角落，整面衣櫃門幾乎要被搖開，書桌晃動程度幾乎是用跳的。

《每日新聞》引述名古屋大學教授山岡耕春分析，發生在16日晚間規模7.4、震源深度57公里的強震，疑似是太平洋板塊內部發生的地震，比較恐怖的是距離陸地近所以震度規模大，所幸震源深度夠深，引發的海嘯並不如預期的高。報導也示警，未來一周可能還會有較大的餘震，日本民眾必須當心。

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