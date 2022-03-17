每晚都要舔！人妻膚況變差「忍不住了」　老公超誠實回答網笑翻

▲一名女網友發現老公都會趁她睡著舔他的臉。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

一名女網友透露，近日感覺到臉部膚況很差，結果發現竟是老公趁她睡著時偷舔她的臉，決定裝睡逮人，老公被抓到後才坦承，因為原PO的臉吸起來像布丁才一直吸，貼文曝光後，網友紛紛留言笑稱「好噁，但好有愛」。

一名女網友在《Dcard》發文，她表示發覺近日臉部膚況很差，某天裝睡時發現，老公竟然趁她睡著時邊吸邊舔她的臉，「吃的整張臉都是他的口水就跑去睡了，吸完還說好爽，裝睡的我發現的當下覺得應該先揍他一頓，揍的連他媽都不認得才對」，後來她逼問對方為什麼要偷吸她的臉，結果老公回答「因為臉吸起來很布丁」。

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原PO氣炸表示，「我的臉像布丁甘你屁事啊⋯吸完也不知道擦一擦」，害她的臉部膚況變差，她也呼籲大家「不要亂吸女友的臉，口水對臉部皮膚不好。」貼文曝光後，網友全都笑翻，紛紛留言「好噁，但好有愛」、「起來！頭殼八蕊！」、「好噁…會長痘痘欸」、「保養品都被舔掉了啦」、「其實是狗吧」。

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