小情侶性致突來「要喊卡洗澡嗎？」　老司機笑曝1招：小朋友才困擾

▲性致突然來，要先喊卡去洗澡嗎？（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人在發生「第一次」時，內心都會既期待又怕受傷害，同時，也會有些細節想問又不好意思開口。就有一名女網友發文表示，如果兩人突然「性」致來，會先洗澡嗎？貼文曝光後，吸引大票網友留言討論，還有老司機直接分享1招，不但能讓身體沒異味，氣氛還不會冷掉。

這名女網友在Dcard上，以「第一次性行為有洗澡嗎」為題發文，提到如果雙方發生第一次時，是在沒有預期的情況下，大家會暫停動作，先去洗澡嗎？因為她內心其實覺得要先洗乾淨，但又怕出言中斷，會讓氣氛很解、很尷尬，大家會先洗嗎？

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該則貼文被轉貼至Dcard粉專後，掀起熱議。多數網友都覺得要先洗乾淨，「有！拜託一定要，不洗真的不小心有怪味，會縮得比你逃命還快」、「要洗！不然臭臭又髒髒」、「還好吧？如果還沒開始，一起去洗澡也可以增加情趣」、「最好還是先洗澡、刷牙吧？對對方的基本尊重」、「一定要洗啊！髒髒我不行」。

▲老司機笑曝1招秒解。（示意圖／記者劉維榛攝）

不過也有些網友認為，「如果是突發的，做完再去洗吧？一起洗也好」、「預期性的當然都要洗，如果是非預期性的就算了」、「第一次激情是天雷勾動地火，管得了洗澡不洗澡嗎」、「第一次不是要先問有套子嗎」。

其中還有過來人分享1招，就是出門前先做足準備，「我通常要出門約會前都會先洗過，要做的時候就可以直接來，做完再洗」、「不是每次都要有意外發生的事前準備嗎」、「聰明人在約會前通常會做一些準備措施，或是在前置作業時就先處理好，避免臨時感覺來了卻有異味」、「小朋友才有這種困擾，老司機通常都是出門前就洗起來等了，誰跟你在那邊解不解」。