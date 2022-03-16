一起動起來！在滬台胞積極參與抗疫行動

記者趙禕/上海報導

近來中國大陸各地陸續新增多例新冠病例，做為大陸主要入境口岸城市的上海也出現一輪新冠疫情反彈；在上海全力抗擊疫情當下，眾多台商、台胞也加入共同抗疫的行列，為抗疫防疫工作獻出力量。

面對疫情防控形勢的緊張，上海大批醫護人員、政府及社區工作人員、和眾多志願者動員起來全力迎戰，許多台資企業、台胞、台青也都主動站出來參與或是協助抗疫工作。

▲旺旺集團向醫護工作者、防疫部門志願者及華東師範大學捐贈產品物資。（圖／上海市台灣同胞投資企業協會提供）

▼頂新集團旗下全家FamilyMart向上海市公共衛生臨床中心封控區醫護人員捐贈愛心保障物資。（圖／上海市台灣同胞投資企業協會提供）

其中包括旺旺集團向上海市醫護工作者，閔行、靜安等區的防疫部門志願者，捐贈6000多箱旺旺產品物資，還向華東師範大學捐贈了600箱產品飲料；頂新集團旗下上海福滿家便利有限公司(全家FamilyMart)向上海市公共衛生臨床中心封控區內的385位醫護人員，捐贈速食麵、礦泉水各500箱、泡騰片500支、麵包500個等愛心保障物資；統一企業(中國)投資有限公司向上海市公共衛生臨床中心捐贈了250箱速食麵；另外還有永和食品(中國)股份有限公司聯合浦東新區台辦、市台協浦東新區工委會，快速調配110箱永和豆漿粉物資，送給被就地隔離管控企業員工的台達集團，解決隔離人員的早餐難題。

▲統一企業(中國)投資有限公司向上海市公共衛生臨床中心捐贈速食麵。（圖／上海市台灣同胞投資企業協會提供）

▼永和食品(中國)股份有限公司聯合浦東新區台辦、市台協浦東新區工委會，調配物資給被就地隔離管控的台達集團企業員工。（圖／上海市台灣同胞投資企業協會提供）

除了捐贈物資之外，也有站到第一線參與防疫工作的人。聯新國際醫療集團旗下的上海禾新醫院就響應徐匯區衛健委號召，組建醫護團隊馳援疫情防控前線，投入轄區內的應急核酸檢測任務；另外還有幾位在其他醫療單位工作的年輕台籍醫生也跟著所屬團隊參與了應急核酸檢測任務。來自台灣，目前服務於上海覽海醫療的郭治妤醫師就是其中的一位，面對防疫任務，她期待大家都互相配合、人人健康，早日恢復正常生活。

▲▼上海禾新醫院組建醫護團隊投入轄區內應急核酸檢測任務。（圖／記者趙禕攝）



▼來自台灣的台籍醫師郭治妤跟著所屬團隊參與應急核酸檢測任務。（圖／受訪者提供）

上海幾所大學這次也對校園進行閉環管理，在學校裡的台籍學生除了積極配合學校的防疫工作之外，也利用閉環期間貢獻自己的心力。上海復旦大學前台生會長顧沛剛除了在學校裡幫忙送物資，還聯合大陸40所大學的台生組織負責人組織台生線上交流，分享隔離期間的心得，讓大家透過互動在心理層面上有所寄託；他們還針對有興趣到大陸求學的台灣高中生辦線上分享會，分享在大陸學習和生活的經驗。

▲在上海復旦大學求學的台籍學生聯合大陸40所大學的台生組織負責人組織台生線上交流分享會。（圖／受訪者提供）

在不分種族、不辨男女、不看年齡、不論疆界的病毒面前，在上海的台商、台胞、台青、台生們都了解只有同舟共濟、齊心合力、守望相助、互相關懷，人人都為抗疫防疫工作奉獻力量，才能早日打敗疫情，恢復正常的生活。