苗栗消防第二大隊多功能訓練塔落成　期待提升救災技能與安全

▲第二大隊消防同仁演練搶救技能與戰術，縣長率領各級民意代表到場揭牌。（圖／記者黃孟珍攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣政府為提升消防救災救難量能，2022年獲在地民意與民力以社會企業責任，出資興建第二大隊多功能訓練塔，為各縣市少數專攻火場救災技能興建的訓練塔。16日苗栗縣長徐耀昌揭牌啟用訓練塔，期待打火弟兄在不斷的加強訓練下，提升救災技能保護鄉親以及自我安全。

苗栗縣消防局表示，透過議員張佳玲牽線，第二大隊獲得永承企業社董事長黃紹龍慷慨出資350萬元打造3層樓高的多功能訓練塔，他以台積電工程包商經驗，以等同台積電施工品質打到符合建築結構法規的訓練塔；另外也有義消大隊長黃錦古、顧問洪金輝贊助訓練塔建築執照與使用執照相關費用，達11萬5000元經費。

現場第二大隊利用訓練塔演練搶救技能與戰術，消防救災車組高樓梯間快速佈線，讓水帶不打結避免破裂提高效能，並以過渡射水訓練第一時間軟化透天住宅火勢，使火場快速降溫及保護受困民眾不致受高溫濃煙侵害，再將受困住宅火災的民眾以雙節梯救出，消防人員接著展現火場爆燃水線自我防護射水及火場翻梯脫困訓練。

消防局長徐新淵表示，縣長上任以來，不但全面改善消防環境，廳舍改建、裝備汰舊換新及增購以外，更將人力從429人擴編至659人，增進救災量能，因此目前最重要的工作就是訓練救災技能，正好獲得議員張佳玲牽線，獲得多功能訓練塔，不但紓緩消防局訓練中心的容訓量，更讓苗北地區同仁能夠充分利用，落實訓練工作提升救災救護功能。

縣長徐耀昌表示，工欲善其事，必先利其器，有了完善設施設備，才能訓練更傑出優秀的消防隊員，因此感謝地方企業的慷慨捐助，讓消防隊員能夠提升救災技能，在黃金時間內搶救民眾生命與財產，同時也能保護自我與同仁執勤安全，感謝消防隊員也感謝義消團隊，共同投入消防工作讓苗栗永遠平安。

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