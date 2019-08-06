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社會 社會焦點 保障人權

3樓陽台角落綣著1個人！老翁受困火場　「熱顯像儀」建功

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▲5年前所引進的熱顯像儀，可以精準的探測火源進行的方向，大大縮短救援時間。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲5年前所引進的熱顯像儀，可以精準的探測火源進行的方向，大大縮短救援時間。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

火災發生時，第一線的消防人員往往是最危險的一群人，他們必須在伸手不見5指的情況下，花上許多時間徒手去摸索；自從苗栗縣消防局引進了「熱顯像儀」後，也能在濃煙密布的環境下，精準的找到受困的民眾，大大縮短了搜索的時間，增加了民眾存活的機會。

苗栗縣後龍鎮7月29日發生的民宅火警，1名行動不便的老翁因為1樓廚房冒出濃煙，情急之下往樓上躲避，濃煙隨即向上竄，清況非常危急，消防人員立刻使用熱顯像儀，短時間內就成功找到老翁躲藏位置，迅速將老翁救出，不但如此，熱顯像儀還能精準探測出火源行進的方向，也讓消防員在救火時縮短救火時間。

▲▼熱顯像儀搭配空拍機，能讓消防人員第一時間知道起火點的位置。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼熱顯像儀搭配空拍機，能讓消防人員第一時間知道起火點的位置。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

後龍消防隊分隊長林子翔表示，當時民宅濃煙密佈，能見度非常差，但是熱顯像儀卻清楚的顯示出，在3樓陽台角落綣著1個人，利用外在環境溫度與人體體溫的差異，縱然在看不見的空間裡，還是能在短時間內辨別人員的位置。

消防局第2大隊隊長曹春風指出，以往沒有熱顯像儀，消防隊員必須用手去碰觸，在救援的時間上就大打折扣，連離開火場也必須摸著水線前進。而熱顯像儀5年前引進，不但有紅外線功能，還能探測火源行進的方向，還能搭配空拍機，更讓消防員在救火時，第一時間能精準判定起火點，縮短救火時間。

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關鍵字：苗栗縣消防局,熱顯像儀,火場

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