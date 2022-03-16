▲健保部分負擔調整預告！慢箋到醫院領藥第二、三次「維持免收」。（圖／資料照／記者呂佳賢攝）

記者嚴云岑／台北報導

行政院今（16）日預告部分負擔調整草案，與健保署日前釋出的方案結構相同，惟到醫學中心、區域醫院領慢箋，第二、三次領藥維持免收費；地區醫院、診所檢驗檢查免收費級距拉升到500元。健保署長李伯璋表示，預告將至3月30日止，蒐集各界意見，若溝通順暢的話，力拼上半年公告實施。

健保署在2月25日健保會中公布部分負擔調漲草案，慢箋領藥、檢驗檢查與輕症掛急診都要漲價，其中未經轉診到醫學中心掛急診，且檢傷分類在四、五級的輕症患者，一次將噴掉800元，到區域醫院也要花600元，比原本的300元高出整整一倍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

慢箋第一次依然比照門診藥品收費，但之後若改到地區醫院、基層診所或社區藥局領藥，就可比照現行方案免收部分負擔，醫學中心、區域醫院則仍須每次收取100元基本定額。不過今日預告版本中已略作調整，第二、三次領藥免收部分負擔。

▲行政院預告草案慢箋第二、三次領藥維持免收費。（圖／健保署提供）

在此次預告版本中，檢驗檢查也依轉診與否收取10~20%費用，但依照基層院所、區域醫院與醫學中心分別設下200~400元的天花板價，經轉診到區域醫院上限調降為150元；未經轉診維持300元。醫學中心也是依同樣方式計費，但轉診上限調降為200元，未經轉診仍維持400元。基層院所檢驗檢查免收費級距拉升為500元。

急診部分負擔改革草案中，則將醫學中心與區域醫院檢傷分類在四、五級的患者增收250~300元部分負擔，三級維持不變，一、二級則減收100~150元，減少小病衝大醫院造成醫護人員負擔。

▲急診部分負擔維持健保署公布版本。（圖／健保署提供）

健保會2月底開會後，不少委員均針對調漲的公平性與合理性提出質疑，也有委員提到收取部分負擔對弱勢者不利，尤其是因為有祖產無法取得中、低收入身份者。陳時中日前表示，若為此類族群，衛福部可從菸捐中撥款補足差額，保障弱勢者就醫權益。

李伯璋受訪時提到，依照預告版本，一般藥品增加5.3億、慢箋38億，而檢驗檢查可挹注63億健保、急診也有1.2億元，合計一年可增加107億元健保營收。依照109年資料推估，約有26.8%、289萬國人每年將多支出10~200元部分負擔，另有32%民眾不受影響。

▲健保部分負擔預告，地區醫院、診所檢驗檢查免收費級距拉升到500元。（圖／健保署提供）