國軍史上將首次出現3位現任女將軍　政戰10高階將領異動一次看

▲陳育琳很可能在下半年成為我國史上首位女中將。（資料照／軍聞社）



記者陶本和／台北報導

國軍高階政戰將領4月1日將進行大異動，雖然還尚未定案，但整體走向已大致底定，很有可能在下半年晉升我國首位女中將的國防大學政戰學院院長陳育琳將轉任政戰副局長，而現任副局長劉慶斌少將升任海軍政戰主任，佔中將缺。

國軍政戰將領上半年異動安排，雖然還尚未定案，但整體走向已大致底定，由於海軍中將政戰主任孫常德4月1日退伍，職務由現任政戰局副局長劉慶斌少將接任，佔中將缺；而空缺出來的副局長職務，由下半年很可能晉升我國首位女中將的陳育琳少將接掌。

另外，現任國防部新聞處、發言人史順文少將將轉任陸軍六軍團政戰主任，遺缺由陸軍司令部公共事務組長孫立方上校升任，並佔少將缺。至於原六軍團政戰主任陳中吉少將則調任政戰學院院長。

其他調動方面，懸缺多時的陸軍司令部政戰副主任由陸軍八軍團主任張維新接任，而文宣心戰處長樓偉傑少將則調任八軍團，遺缺則是由過去待過文宣處的陸軍特戰指揮部主任王俊傑接掌。

較為特別的是，馬防部政戰主任將由政戰局政綜處長龔瓊玉上校，並佔少將缺。言下之意，目前政戰將領中，除了龔瓊玉外，還有陳育琳、憲兵指揮部主任辜麗都，一次共有3位女性將領，成為我國軍史上首例。

政戰將領異動一次看：

1.海軍政戰主任：現任孫常德中將退役，政戰局副局長劉慶斌接任（佔中將缺）

2.政戰局副局長：國防大學政戰學院院長陳育琳接任

3.國防大學政戰學院院長：六軍團政戰主任陳中吉接任

4.六軍團政戰主任：軍事新聞處、發言人史順文接任

5.軍事新聞處、發言人：陸軍司令部公共事務組長孫立方上校升任（佔少將缺）

6.陸軍司令部政戰副主任：陸軍八軍團主任張維新接任

7.八軍團政戰主任：文宣心戰處長樓偉傑少將接任

8.文宣心戰處長：陸軍特戰指揮部政戰主任王俊傑少將接任

9.陸軍特戰指揮部政戰主任：馬防部政戰主任唐明德少將接任

10.馬防部政戰主任：政戰局政綜處長龔瓊玉上校升任（佔少將缺）