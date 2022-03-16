蘇貞昌酸蔣萬安「猴子爬高被看紅屁股」　她反擊：原來是指蔡政府





▲蔣萬安被蘇貞昌酸猴子，白喬茵15日反擊。（圖／翻攝自Facebook／白喬茵）

記者蘇晏男／台北報導

全台跳電頻傳，國民黨立委蔣萬安日前質詢時，屢逼行政院長蘇貞昌承諾未來不再發生「大停電」，卻遭對方反嗆「你祖父還承諾反攻大陸」；蘇15日受訪時，再轟蔣「猴子自己爬得高，才會被看到紅屁股」。對此，國民黨發言人白喬茵酸，原來蘇貞昌說的猴子，是指總統蔡英文和整個行政團隊；蘇貞昌的傲慢，讓她以為民進黨王國正在殖民台灣這塊土地。

針對與蔣萬安之間的口水戰，蘇貞昌15日受訪時表示，「我對蔣萬安問電，我答電；他問承諾，所以我舉蔣中正前總統承諾要反攻大陸，做不到是空話的承諾，沒有用，並沒有超出質詢範圍。」蘇貞昌再轟，對於相關議事程序，都是嚴予遵守，「我們希望沒有本事就不要賣弄，猴子自己爬得高，才會被看到紅屁股。」

對此，白喬茵透過臉書批評蘇貞昌，「史上第一次，行政院長忙著想梗罵立委！史上第一次，行政院長用小聰明踐踏立法殿堂！史上第一次，行政院長為態度不佳搬出法律來解套！」這種傲慢和高姿態，讓她以為民進黨王國正在殖民台灣這塊土地。

白喬茵說，該解決民生問題、釐清停電問題的行政院長，除了羞辱立委還是羞辱立委，難道要蔣萬安跪著質詢，您才能面對百姓正承受的苦嗎？

對於15日新北、高雄停電，共4000多戶受影響，白喬茵說，台電報告此次新北停電是因為施工挖到電纜、高雄是因為鳥，反正不管真正原因為何，停電都是鳥、蛇、老鼠、白鼻心，難道台灣有「中共同路鳥」？

白喬茵又指，有左營新莊仔青雲宮一帶商圈攤販抱怨停電當天有多難熬，許多餐飲老闆擔心食材壞掉，必須不停買冰塊保鮮，有些外送員工因為交通號誌失靈發生擦撞，延誤送餐甚至受傷，還有店家無法拉鐵門，錯失一整天的營業機會。

白喬茵再罵，然而行政院長腦袋裡裝的不是百姓的需求，而是「反攻大陸」、「小混混」，真的是有政府、會罵人！15日加碼再罵「猴子爬高才會被看到紅屁股」。這句話讓她豁然開朗，原來蘇貞昌說的猴子，是指蔡英文和整個行政團隊，爬到台灣權力最顛峰，卻沒有能力解決百姓問題，只能靠大聲罵人來堵住在野黨和人民的嘴。