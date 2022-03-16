　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣被俄羅斯列不友善國家　吳釗燮：我們深感自豪

記者黃翊婷／綜合報導

俄羅斯政府7日公布不友善國家及地區名單，台灣也被列入其中，掀起各界熱議。外交部長吳釗燮日前接受捷克《經濟報》視訊專訪，提到我國被俄羅斯列為48個不友善的民主國家之一，「但我們深感自豪」。

台灣被俄羅斯列入不友善國家，外交部長吳釗燮說「我們深感自豪」。（圖／取自外交部網站）

▲吳釗燮接受捷克媒體視訊專訪，談及俄烏戰爭與兩岸關係。（圖／取自外交部網站，下同）

外交部15日發布一篇新聞稿，內容提到，吳釗燮接受捷克《經濟報》（Hospodarske noviny）總分析師Martin Ehl的視訊專訪，談及俄羅斯在未面臨挑釁的情況下大舉入侵烏克蘭，導致無辜民眾傷亡，台灣與其他民主國家共同譴責俄羅斯並採取制裁措施，結果被俄羅斯列入48個不友善的民主國家之一，「但我們深感自豪」，因為台灣政府及人民深切體認到烏克蘭是為了主權力抗強權，所以踴躍捐款給烏克蘭或是提供物資，「我們將運用這些資源，協助逃至鄰近國家的烏克蘭難民。 」

吳釗燮在訪談中表示，俄烏戰爭發生之初，部分民眾擔心中國會像俄羅斯一樣對台灣展開軍事攻擊，若中國認定西方民主國家不夠團結，可能會藉由俄烏情勢從中得利，我國也會密切關注情勢發展以及中國的意圖，從目前的情況看來，俄羅斯的侵略行動不如他們的預期，「中國應獲取教訓。」

台灣被俄羅斯列入不友善國家，外交部長吳釗燮說「我們深感自豪」。（圖／取自外交部網站）

▲吳釗燮強調台灣與烏克蘭有相同的目標。

吳釗燮指出，烏克蘭之所以能夠得到國際社會支持，是因為他們願意為生存、主權以及生活方式而戰，台灣也具有相同的目標，願意自我防衛、投資軍備，為國家、主權、領土以及生活方式而戰，「我們不僅獲得美國出售防衛武器，也具有自我防禦及保家衛國的決心。 」

吳釗燮說，雖然俄烏戰事不會影響台灣投資者對中東歐市場的興趣，但我國近期會繼續籌組代表團前往捷克訪問，尋求進一步合作的機會，畢竟台捷關係長期友好，2020年8月間韋德齊（Miloš Vystrčil）參議長還曾率團訪台，這是雙邊關係的重要進展，他與國家發展委員會主任委員龔明鑫也在2021年10月先後回訪布拉格，許多參訪台商也在半導體等領域表達合作意願，「台灣半導體產業擁有完整供應鏈，將規劃全盤檢視捷克、立陶宛及斯洛伐克等友好國家的利基，探討如何納入此一供應鏈。」

►手刀衝！清境小木屋住宿激殺2.2折

ET快訊
原油重跌入熊市　道瓊狂飆599點、台積電ADR漲近3%
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台灣被俄羅斯列不友善國家　吳釗燮：我們深感自豪

柯文哲都更比馬郝多1.5倍　楊寶楨反問蔣萬安：市容老舊誰問題？

不只缺電！蔣萬安揪出台灣「碳稅」機制落後：應加快因應氣候變遷

港人來台被卡「悔信撐香港」？陸委會：絕非事實「沒設隱形配額」

「新板土連線2.0」成軍　卓冠廷、山田摩衣力推「主播」陳乃瑜

李永豐上任11天就請辭！　鏡電視董座改由導演楊雅喆出任

快訊／共軍又派「反潛神鷹」卡-28擾台　可掛載P-73型中距飛彈

賴清德吃火鍋加芋頭、吃三色豆　但「不吃香菜」跟蔡英文對立

考選部長許舒翔：少子化時代來臨　公部門面臨人才競爭

幕後／李喜明「小艇派」掀軍內鬥爭　台灣投資可打中國內陸武器

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

「姊夫」具俊曄背九九乘法表應援小S　熱情喊「小姨子！」...她樂回：歐巴好帥！

小S證實大S和媽媽破冰：她畢竟愛女兒！　讚具俊曄很帥…要他保持身材被念了XD

柏霖清唱《基因》OST...搖滾區「雞皮疙瘩」　林暉閔親男生發現新世界：像在吃東西

肚子餓+想睡覺小阿金超掙扎　喝奶到一半狂度估倒在碗裡

墾丁萬里桐外海驚見大翅鯨　遊客「手機狂拍」興奮驚呼

鸚鵡見奴才一手勢「展翅飛撲」　兒一旁模仿...媽：你飛不起來XD

女工程師「紙袋販毒」遭逮　崩潰緊抱男友...痛哭5分鐘

小S被問「腫麼了」氣炸！一週瘦2kg　怨大S搶走焦點⋯曝「她拒絕再合體」

烏克蘭士兵死守馬力波　「遙控砲塔」射爆俄軍坦克

台灣被俄羅斯列不友善國家　吳釗燮：我們深感自豪

柯文哲都更比馬郝多1.5倍　楊寶楨反問蔣萬安：市容老舊誰問題？

不只缺電！蔣萬安揪出台灣「碳稅」機制落後：應加快因應氣候變遷

港人來台被卡「悔信撐香港」？陸委會：絕非事實「沒設隱形配額」

「新板土連線2.0」成軍　卓冠廷、山田摩衣力推「主播」陳乃瑜

李永豐上任11天就請辭！　鏡電視董座改由導演楊雅喆出任

快訊／共軍又派「反潛神鷹」卡-28擾台　可掛載P-73型中距飛彈

賴清德吃火鍋加芋頭、吃三色豆　但「不吃香菜」跟蔡英文對立

考選部長許舒翔：少子化時代來臨　公部門面臨人才競爭

幕後／李喜明「小艇派」掀軍內鬥爭　台灣投資可打中國內陸武器

最強「亮眼精華」讓你眼周-5歲！香奈兒頂級金燦、SK-II搭陶瓷滾珠

雙寶媽哺乳！公公衝出來看　她竟被婆婆扯髮：不要臉、搶我老公

寄望烏克蘭危機化解　國際油價大跌超過6%

原油重跌入熊市　道瓊狂飆599點、台積電ADR漲近3%

烏克蘭：與俄羅斯停戰談判非常艱難　但有妥協空間

台灣被俄羅斯列不友善國家　吳釗燮：我們深感自豪

林森北路「一刀捅死朋友」　2男聲押禁見

俄軍又殺2記者！　《福斯》資深戰地攝影「當場死亡」搭檔送醫

營養師點名「消水腫食物」，提醒「咖啡喝錯」小心熱量上身

F奶「貴婦網紅」帶小王回豪宅滾床　夫偷拍求償200萬被打臉

謝和弦和莉婭「看心情」床上運動　自認渣男...仍會接吻：偷情的感覺

政治熱門新聞

民進黨立委提案禁菸年齡20歲　菸品警示圖文面積增加至「75%」

新埔站意外畫面被PO網　北捷要調查內部

柯文哲都更比馬郝多　楊寶楨反問蔣萬安：市容老舊誰問題？

快訊／役期4個月→1年？　國防部：如確定會在公布1年後實施

港人來台被卡？陸委會：絕非事實！

不只缺電！蔣萬安揪出台灣「碳稅」機制落後：應加快因應氣候變遷

鏡電視董座　改由導演楊雅喆出任

「關心缺電的人都被罵了一輪」　他諷：蘇貞昌口水能發電？

「新板土連線2.0」成軍　卓冠廷、山田摩衣力推「主播」陳乃瑜

快訊／共軍又派「反潛神鷹」卡-28擾台　可掛載P-73型中距飛彈

幕後／李喜明「小艇派」掀軍內鬥爭　台灣投資可打中國內陸武器

賴清德吃火鍋加芋頭、吃三色豆　但「不吃香菜」

幕後／4月兵役評估延長9至12個月　訓練內容將檢討更精實

台灣列俄不友善國　吳釗燮：深感自豪

更多熱門

相關新聞

俄軍又殺2記者！　《福斯》資深攝影當場死亡

俄軍又殺2記者！　《福斯》資深攝影當場死亡

繼50歲記者、獲獎紀錄片導演芮諾（Brent Renaud）在烏克蘭拍攝記錄片期間遭俄軍槍殺後，美國電視新聞台《福斯新聞》（Fox News）也傳出攝影師在烏遭俄軍射殺。《福斯新聞》證實，死者是該名電視台資深攝影記者札卡爾熱斯基（Pierre Zakrzewski）。

俄羅斯宣布：制裁拜登等13美官員

俄羅斯宣布：制裁拜登等13美官員

烏克蘭刻松州淪陷　美情資曝中國可能助俄軍

烏克蘭刻松州淪陷　美情資曝中國可能助俄軍

中國軍援俄羅斯侵烏可能性多高？看專家怎麼說

中國軍援俄羅斯侵烏可能性多高？看專家怎麼說

500架租賃飛機被俄充公　普丁批准在國內航線續飛

500架租賃飛機被俄充公　普丁批准在國內航線續飛

關鍵字：

俄羅斯外交部吳釗燮

讀者迴響

熱門新聞

毛孩遭斬首！整顆頭顱放路邊...網怒轟殘忍

大飛被亂爆欠債　舊愛楊晨熙力挺：在那邊鬼扯

中低收入戶將加發生活補助！

老家挖出30年藥酒　逾3種毒蛇塞爆玻璃甕

NFT淘金夢　新北男賺上億退休了

外送員領完餐跳單！沒送回店家遭判刑

俄密件爆料　1時間點「中國全面接管台灣」

女友酒吧喝醉他動手色色！結果慘遭法辦

傳李根大尉逃波蘭遭擋！本人出面解釋了

鄧倫逃稅2.2億牽連Angelababy、楊冪！代言火速被撤　

桃機工人偷剪電纜害停電！他諷：誰寫的爛劇本

俄軍第4名少將陣亡！　烏軍擊潰格魯烏特種部隊

即／高雄回收車輾死2歲男童

祖先狂託夢！花蓮女一問才知祖墳被挖

「訂房被取消」客開罵！業者1理由打臉

更多

最夯影音

更多
正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？
「姊夫」具俊曄背九九乘法表應援小S　熱情喊「小姨子！」...她樂回：歐巴好帥！

「姊夫」具俊曄背九九乘法表應援小S　熱情喊「小姨子！」...她樂回：歐巴好帥！

小S證實大S和媽媽破冰：她畢竟愛女兒！　讚具俊曄很帥…要他保持身材被念了XD

小S證實大S和媽媽破冰：她畢竟愛女兒！　讚具俊曄很帥…要他保持身材被念了XD

柏霖清唱《基因》OST...搖滾區「雞皮疙瘩」　林暉閔親男生發現新世界：像在吃東西

柏霖清唱《基因》OST...搖滾區「雞皮疙瘩」　林暉閔親男生發現新世界：像在吃東西

肚子餓+想睡覺小阿金超掙扎　喝奶到一半狂度估倒在碗裡

肚子餓+想睡覺小阿金超掙扎　喝奶到一半狂度估倒在碗裡

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面