台灣被俄羅斯列不友善國家　吳釗燮：我們深感自豪

記者黃翊婷／綜合報導

俄羅斯政府7日公布不友善國家及地區名單，台灣也被列入其中，掀起各界熱議。外交部長吳釗燮日前接受捷克《經濟報》視訊專訪，提到我國被俄羅斯列為48個不友善的民主國家之一，「但我們深感自豪」。

▲吳釗燮接受捷克媒體視訊專訪，談及俄烏戰爭與兩岸關係。（圖／取自外交部網站，下同）

外交部15日發布一篇新聞稿，內容提到，吳釗燮接受捷克《經濟報》（Hospodarske noviny）總分析師Martin Ehl的視訊專訪，談及俄羅斯在未面臨挑釁的情況下大舉入侵烏克蘭，導致無辜民眾傷亡，台灣與其他民主國家共同譴責俄羅斯並採取制裁措施，結果被俄羅斯列入48個不友善的民主國家之一，「但我們深感自豪」，因為台灣政府及人民深切體認到烏克蘭是為了主權力抗強權，所以踴躍捐款給烏克蘭或是提供物資，「我們將運用這些資源，協助逃至鄰近國家的烏克蘭難民。 」

吳釗燮在訪談中表示，俄烏戰爭發生之初，部分民眾擔心中國會像俄羅斯一樣對台灣展開軍事攻擊，若中國認定西方民主國家不夠團結，可能會藉由俄烏情勢從中得利，我國也會密切關注情勢發展以及中國的意圖，從目前的情況看來，俄羅斯的侵略行動不如他們的預期，「中國應獲取教訓。」

▲吳釗燮強調台灣與烏克蘭有相同的目標。

吳釗燮指出，烏克蘭之所以能夠得到國際社會支持，是因為他們願意為生存、主權以及生活方式而戰，台灣也具有相同的目標，願意自我防衛、投資軍備，為國家、主權、領土以及生活方式而戰，「我們不僅獲得美國出售防衛武器，也具有自我防禦及保家衛國的決心。 」

吳釗燮說，雖然俄烏戰事不會影響台灣投資者對中東歐市場的興趣，但我國近期會繼續籌組代表團前往捷克訪問，尋求進一步合作的機會，畢竟台捷關係長期友好，2020年8月間韋德齊（Miloš Vystrčil）參議長還曾率團訪台，這是雙邊關係的重要進展，他與國家發展委員會主任委員龔明鑫也在2021年10月先後回訪布拉格，許多參訪台商也在半導體等領域表達合作意願，「台灣半導體產業擁有完整供應鏈，將規劃全盤檢視捷克、立陶宛及斯洛伐克等友好國家的利基，探討如何納入此一供應鏈。」