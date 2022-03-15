國艦國造再邁進　新型救難艦提升故障艦艇拖救

軍聞社／記者林澤廷高雄15日電

海軍司令部15日辦理「新型救難艦安放龍骨典禮」，由海軍司令劉志斌上將及臺船公司董事長鄭文隆先生共同主持，象徵新型救難艦建造工作已邁入新的里程碑，國艦國造政策再向前推進。

「新型救難艦安放龍骨典禮」上午在臺灣國際造船股份有限公司高雄廠舉行，儀程包含船型模板安放幸運幣、致贈紀念品及祈福祭祀，並由臺船公司向海軍司令劉上將進行船段簡介，典禮簡單隆重海軍司令劉上將表示，國防自主是國家的重要政策，更是三軍統帥蔡英文總統的建軍重要施政，在政府的推動下，海軍一系列新造艦計畫如兩棲船塢運輸艦、沱江級後續艦、快速布雷艇與潛艦國造等，都在按計劃推動執行。

劉上將指出，此次「新型救難艦」的安龍典禮，不但向國人展示國軍持續提升戰力、捍衛國家安全的決心，更證明推動國防自主政策，可以為國內產業經濟成長及創新技術提供平臺，讓產業始終保有競爭力，同時創造「提升國軍戰力」、「強化研發能量」及「帶動產業發展」的三贏局面。

劉上將進一步指出，新一代救難艦成軍後，可以有效提升海軍海上遇險救難及故障艦艇拖救的執行能力與官兵執行任務的安全性，同時也使海軍具備參與國際聯合搜救、災害救援等人道救援能力。

海軍司令部表示，我國四面環海，因應敵情威脅及海軍作戰需求，委臺船公司建造新型救難艦，藉以汰換現役老舊救難艦；該型艦設計具備自動化儀臺管理設備，搭配動態定位功能的推進系統，使艦船操縱更具靈活性。執行救難任務時，在受海象與洋流等因素影響下仍能保持船位穩定，達成救難任務。海軍將持續秉持審慎嚴謹的態度做好風險管控，如期如質完成建造作業。