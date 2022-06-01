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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

精確定位國防資訊專業電臺　漢聲喜迎80週年生日

軍聞社／記者陳軍均臺北1日電

為慶祝漢聲廣播電臺80週年生日，1日上午由政戰局文宣處處長王少將代表政戰局局長前往文化營區，主持80週年臺慶活動，一同與電臺官兵同仁切壽糕，歡慶電臺80歲生日，及頒贈服務年資20年以上紀念獎章，表彰受獎人卓越表現與付出，而電臺臺慶進入尾聲之際，政戰局副局長陳少將特別回娘家與過去奮戰的夥伴們相聚，回味過去共同努力的點滴，並肯定所有人承接起漢聲這塊金字招牌，盡心力無私奉獻。

漢聲電臺1日上午舉行80週年臺慶活動，活動一開始播放蔡英文總統對漢聲的祝賀影片，強調電臺是「國防資訊專業電臺」，傳遞國防施政重要訊息，並獻上最誠摯的祝福，影片結束後頒贈服務年資屆滿紀念獎座及切壽糕，儀程溫馨愉快。

王處長致詞時表示，今天是漢聲廣播電臺80歲的生日，回顧電臺走過了2萬9200多個日子，在烽火中成立，在動亂中成長，在穩動中茁壯，在時代中蛻變，與時俱進的漢聲，除了為軍榮眷服務，更精確定位為「國防資訊專業電臺」，稱職扮演軍民溝通的重要橋樑與政策宣導推手。

王處長強調，在這個光榮時刻，是仰賴著所有電臺同仁的努力，每一位都是承接先業的重要角色，並樹立了良好的典範，相信未來會持續秉持「大漢天聲，無遠弗屆」的精神，持續發揮影響力，為聽眾做更好的服務。

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