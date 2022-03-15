6大「太空主題遊具」登陸新竹左岸草原！新竹兒藝節4月連假登場

▲2022新竹兒藝節以「宇宙」為主題，打造6大「太空主題遊具」，4/1起至4/5在新竹左岸水源草原登場。（圖／新竹市政府）

記者林育綾／綜合報導

2022新竹市兒童藝術節「風的運動場」來了！今年以「宇宙」為主題，打造6座太空主題遊具，首創以140面鏡子打造的「魔幻綠星球」鏡面迷宮，彷彿重現愛麗絲夢遊仙境；另還有FOCA福爾摩沙馬戲團帶來全台首場馬戲兒童劇，現場更有街頭藝人、明星棒球教室等，適合全年齡層孩子從早玩到晚，4/1起至4/5登場。

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▲新竹市長林智堅提到，今年特別以「宇宙」為主題，推出為孩童量身打造的6大遊具。（圖／新竹市政府）

新竹市長林智堅表示，大新竹地區18歲以下孩童逾20萬人，佔比5分之1，因此自上任以來積極推動「兒童城市」，去年兒藝節吸引全台40萬人次造訪，今年特別以「宇宙」為主題，推出為孩童量身打造的6大遊具，從連假一天4月1日起，連續5天在新竹左岸水源草原登場；更邀請FOCA福爾摩沙馬戲團打造全新「宇宙大冒險」馬戲兒童劇，還有5組街頭藝人輪番演出。

▲更邀請FOCA福爾摩沙馬戲團打造全新「宇宙大冒險」馬戲兒童劇，還有5組街頭藝人輪番演出。（圖／新竹市政府）



6大遊具包括「幽浮大軍」為飛碟造型彈簧床，「疾風太空站」結合繩索、輪胎、鞦韆的小型太空站攀爬裝置；「飛天基地」攀爬迷宮結合7公尺溜滑梯、「星際漫遊」6米高全平面網體驗；「回到地球表面」7米大型攀爬網垂降體驗。今年更首創遊具「魔幻綠星球」草地鏡面迷宮，佔地近500平方公尺、由140面鏡子打造，讓孩子彷彿進入愛麗絲夢遊仙境。

▲▼2022新竹市兒童藝術節，4/1起至4/5在新竹左岸水源草原登場，適合全年齡從早玩到晚。（圖／新竹市政府）





文化局補充，FOCA福爾摩沙馬戲團《宇宙大冒險》為全新製作，每日演出3場次，以太空、火箭、宇宙為題材，結合雜耍、特技、舞蹈演出；另邀請5組街頭藝人輪番演出，每日4場次，有魔術、塗鴉、特技等精彩表演。

▲今年也延續去年大受歡迎的YYsports合作，特別企劃「明星棒球教室」，將邀請職棒球星與小朋友共同體驗打擊。（圖／新竹市政府）



此外，今年也延續去年大受歡迎的YYsports合作，不僅有廣受喜愛的MINI BASEBALL全壘打王及守備王，更特別企劃「明星棒球教室」，將邀請職棒球星與小朋友共同體驗打擊。市府表示，現場還設有「食尚充電補給站」，每日約15攤進駐，歡迎大小朋友帶著野餐墊，一起坐在草原同樂。