　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

叫傳播妹喝酒同嗨！「加味白開水」放倒性侵　多金淫男慘了

▲▼性感,女生,床照。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲董男叫傳播妹竟在酒裡放安眠藥後強制性交。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名多金董姓男子，找來傳播妹小琳（化名）陪酒助興，期間一杯接著一杯，小琳不勝酒力，董男伺機將安眠藥摻入開水讓小琳喝，待小琳失去意識後，即動手脫去內衣、內褲，性侵得逞。小琳隔日清醒後，立刻通知傳播公司並報警處理。士林地檢署偵結，依藥劑犯強制性交罪，將董男提起公訴。

事情發生在去年，董男以通訊軟體LINE聯繫傳播公司介紹傳播小姐，公司便安排身材姣好小琳，前往董男指定的士林區陪酒。一路喝到凌晨4時20分，董男見小琳喝到東倒西歪，竟將隨身攜帶的安眠藥放入開水，假好心拿給小琳喝。

小琳喝下開水後逐漸失去意識，董男熟練的將小琳內衣、內褲脫下，以手撫摸胸部等處，指侵得逞。直到隔天清晨7時許，小琳覺得下體有些疼痛，立刻通知傳播公司人員到場。

警詢、偵查時，董男坦承並沒有與小琳談到性交易，也沒有達成合意性交事實，並承認將自備好的安眠藥讓女生喝下，並在小琳睡著後開始上下其手，並以手插入陰道，而安眠藥來源，是從身心科取得的處方藥。

檢察官根據小琳證述、警政署刑事警察局鑑定書、及採集尿液中驗出鎮定安眠藥，依《刑法》第222條第1項第4款、第221條第1項以藥劑犯強制性交罪，提起公訴。

►半夜想泡麵不用等！

ET快訊
民眾黨高層被爆性騷「月曆女郎」　女主角回應了
蘇貞昌再轟蔣萬安「沒本事」：猴子爬高才被看到紅屁股
貨櫃輪又卡住擱淺！　長榮回應了
楊繡惠外洩裸照「胸前春光露出」！　形狀超堅挺
烏克蘭：烏俄雙方最快2週內簽署「和平協議」！
快訊／亂爆料害慘4學生！　王浩宇道歉了
劉品言宣布重大決定　「超音波」畫面曝！
中國犯台後果？　專家：西方不會祭「俄式經濟制裁」
見男友家長「沒穿內衣」起爭執！安妮：俄羅斯都這樣教
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

石明謹違法兼職遭降級罰款　上訴二審仍遭駁回確定

白色情人節被棄單！外送員轉念...8個排骨熱便當送消防隊

叫傳播妹喝酒同嗨！「加味白開水」放倒性侵　多金淫男慘了

嬌喊「10天沒有了」！小三勾引人夫：進得去就好　正宮見肉照氣瘋

女獨攀登北大武山滑倒撞頭昏倒　救難人員揹回檜谷山莊

持空氣槍射台東地院公告欄　男躲摩鐵被逮辯：酒後心情差

台義搶女大戰！強執交付膠著24hrs後　8歲女童今請假未上課

快訊／林森北男遭利刃刺胸「鮮血狂湧」！奔檳榔攤求救　送醫不治

快訊／桃園燒不停！家樂福倉儲才大火　幼獅工業園區今又竄焦煙

快訊／國道1號五股「5車連環撞」

新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用

麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

ELLA救火坤達爆：昨晚才接吻　周湯豪接「10年前好友」電話露傻笑

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

男子一口吞掉「燈泡棒棒糖」　崩潰卡2hrs！媽笑：食蟻獸？

林思宇蓋棉被練叫床聲！揪王子、江宏傑當「跑友」　莊凱勛嘆影視環境不夠強壯…拍戲有傷：以為叫敬業

曾見證大S具俊曄！黃子佼好奇：電話怎沒刪？　孟耿如怨愛女只像他「希望有第二胎」

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

石明謹違法兼職遭降級罰款　上訴二審仍遭駁回確定

白色情人節被棄單！外送員轉念...8個排骨熱便當送消防隊

叫傳播妹喝酒同嗨！「加味白開水」放倒性侵　多金淫男慘了

嬌喊「10天沒有了」！小三勾引人夫：進得去就好　正宮見肉照氣瘋

女獨攀登北大武山滑倒撞頭昏倒　救難人員揹回檜谷山莊

持空氣槍射台東地院公告欄　男躲摩鐵被逮辯：酒後心情差

台義搶女大戰！強執交付膠著24hrs後　8歲女童今請假未上課

快訊／林森北男遭利刃刺胸「鮮血狂湧」！奔檳榔攤求救　送醫不治

快訊／桃園燒不停！家樂福倉儲才大火　幼獅工業園區今又竄焦煙

快訊／國道1號五股「5車連環撞」

10元就能投資台積電　 一檔兼顧股利與價格的台股ETF

石明謹違法兼職遭降級罰款　上訴二審仍遭駁回確定

Uzi急了越塔送雙殺　FoFo逆天拯救BLG...偷巴龍、3萬傷害艱苦奪勝

家中遭「獨眼怪物」默默監視　詭異畫面笑翻網：以為是特效

朱立倫酸欠電　蘇貞昌嗆少蹭熱度：快把黨內賄選查清楚

大摩：深圳封城「有庫存」目前影響有限　但未來發展需要觀察

少年「爬上10公尺高樹」救貓受困反被救　牠卻全程看戲輕盈落地

佳冬獨居老人突病逝　警協調禮儀公司無償處理後事

民眾黨副秘性騷「月曆女郎」是誤會？　女主角：被別人扭曲解讀

快訊／居家檢疫最快1個月後縮短為7天　指揮中心14:00說明

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

社會熱門新聞

人夫偷吃女外送員「2天要1次」　正宮抓狂

快訊／桃園燒不停！幼獅工業園區今又火警

爸帶2小孩！5歲兒樂園失蹤3小時　裸上身被找到

孫道存被求償74.5億　孫芸芸3姊弟拋棄繼承

林森北男子胸口中刀　找人求救後倒地命危

即／富商爸現身學校　堅持接走女兒

快訊／林森北男遭利刃刺胸　送醫不治

人妻《RO》網交男友：只給你　沒見過面下場慘

快訊／國道1號五股「5車連環撞」

新桃發電機起火損失3億　北部電力恐挫咧等

楊梅家樂福倉儲大火現末日蕈狀雲　疑員工抽菸釀禍

警利用職務之便加正妹LINE　懲處調職

梗圖放白雲被打臉　王浩宇急刪爆料文

即／新竹驚傳兇殺案！釀1死1傷

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

人夫偷吃女外送員「2天要1次」　正宮抓狂

春雷恐響降8℃！防強對流變天　全台有雨時間曝

明起自備環保杯「到7-11、全家」免費喝飲料

辣妹開房「蒙眼啪啪」　激戰一半捅脖

眾量級爆分手「首合體對外8字發聲」！

獨家／恭喜！林珈安白色情人節「宣布懷二胎」

馬斯克約普丁單挑！「賭注是烏克蘭」

800萬All in金融股後辭職！1個月後現況曝

快訊／長榮船又卡住了！　11萬噸級貨櫃輪擱淺美港口

他頭撞傷就醫沒事…隔天亡！醫嘆「急診陷阱」

偶像劇女神秘戀男模1年

傳戰死烏克蘭…韓網紅李根大尉「17小時前已讀IG私訊」！

三寶不懂儀錶板上的水母燈號？

深圳全市瘋搶菜「剩這兩樣沒人要」

快訊／桃園燒不停！幼獅工業園區今又火警

更多

最夯影音

更多
新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用

新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用
麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

ELLA救火坤達爆：昨晚才接吻　周湯豪接「10年前好友」電話露傻笑

ELLA救火坤達爆：昨晚才接吻　周湯豪接「10年前好友」電話露傻笑

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面