叫傳播妹喝酒同嗨！「加味白開水」放倒性侵　多金淫男慘了

▲董男叫傳播妹竟在酒裡放安眠藥後強制性交。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名多金董姓男子，找來傳播妹小琳（化名）陪酒助興，期間一杯接著一杯，小琳不勝酒力，董男伺機將安眠藥摻入開水讓小琳喝，待小琳失去意識後，即動手脫去內衣、內褲，性侵得逞。小琳隔日清醒後，立刻通知傳播公司並報警處理。士林地檢署偵結，依藥劑犯強制性交罪，將董男提起公訴。

事情發生在去年，董男以通訊軟體LINE聯繫傳播公司介紹傳播小姐，公司便安排身材姣好小琳，前往董男指定的士林區陪酒。一路喝到凌晨4時20分，董男見小琳喝到東倒西歪，竟將隨身攜帶的安眠藥放入開水，假好心拿給小琳喝。

小琳喝下開水後逐漸失去意識，董男熟練的將小琳內衣、內褲脫下，以手撫摸胸部等處，指侵得逞。直到隔天清晨7時許，小琳覺得下體有些疼痛，立刻通知傳播公司人員到場。

警詢、偵查時，董男坦承並沒有與小琳談到性交易，也沒有達成合意性交事實，並承認將自備好的安眠藥讓女生喝下，並在小琳睡著後開始上下其手，並以手插入陰道，而安眠藥來源，是從身心科取得的處方藥。

檢察官根據小琳證述、警政署刑事警察局鑑定書、及採集尿液中驗出鎮定安眠藥，依《刑法》第222條第1項第4款、第221條第1項以藥劑犯強制性交罪，提起公訴。