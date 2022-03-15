民眾黨「月曆女郎」爆被長官騷擾　四叉貓：非首次

▲民眾黨副秘書長遭爆職權騷擾曾擔任月曆女郎的鍾棠芝。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、 文／CTWANT

台北市長柯文哲領軍的台灣民眾黨傳出副秘書長鄞楷謙利用權職騷擾同仁，對象還是曾擔任月曆女郎的組織發展部網路組副組長鍾棠芝。網紅「四叉貓」劉宇今（14日）在臉書發文，表示鍾棠芝先前曾發文揭露鄞楷謙的不當行為，卻在不久後刪文。他更指出「這不是我第一次聽到民眾黨內部騷擾的八卦了」。

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▲四叉貓備份鍾棠芝的貼文。（圖／翻攝自PTT）

從四叉貓分享的截圖可以看到，鍾棠芝疑似要求鄞楷謙出面直球對決，表示「你對外放話說，我第一次跟你講話搭訕你，說私下要約你出去」等造謠言論，若非她從沒跟任何男女同事、主管長官私下單獨約出去，可能就跳到黃河洗不清，怒嗆對方「剛進來就惹一堆事、一直要弄人」，甚至不願調到鄞楷謙的部門還遭威脅「要讓我離職，說調去你部門要加班超過20小時以上」。

鍾棠芝怒斥鄞楷謙無論公私底線或組織與管理能力，都大踩紅線和能力不足，「完全輸給比你年紀小很多的主任太多」，更呼籲上層解除對方的副秘書長一職，「否則日後會有更多苟且偷生的事發生」，最後更表示「不下架，我離職！請上層還我公道清白」。

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